الأندية المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2022

تأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2022، والذي تقام مبارياته في السعودية، 4 أندية حتى الآن، وهي: الهلال والشباب السعوديان، الدحيل القطري، وفولاد الإيراني.

وانتفض الهلال السعودي حامل اللقب بعد التأخر بهدفين وأدرك التعادل 2-2 في الوقت بدل الضائع أمام الشارقة الإماراتي، ليضمن الظهور في الدور التالي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، يوم السبت.

وتقدم عثمان كمارا بهدف للشارقة بعد مرور خمس دقائق، وأضاف ماجد راشد الهدف الثاني قبل الاستراحة مباشرة.

وقلص متعب الفرج الفارق للهلال في الدقيقة 78، قبل أن يدرك سالم الدوسري التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

واستشاط كوزمين أولاريو مدرب الشارقة غضبا بعد احتساب ركلة الجزاء لمصلحة فريقه السابق، وألقى بأكثر من قارورة مياه على الأرض، كما وجه بعنف لكمات لمقاعد البدلاء.

وأصبح رصيد الهلال، الذي فاز في أول أربع جولات، 13 نقطة من خمس مباريات في صدارة المجموعة الأولى، وبفارق ثلاث نقاط عن الريان القطري صاحب المركز الثاني الذي تفوق 1-صفر على الاستقلال ممثل طاجيكستان، قبل مواجهة حامل اللقب يوم الأربعاء.

وبات الشارقة يملك خمس نقاط من خمس مباريات وودع المسابقة.

ترتيب مجموعة الهلال بعد التعادل مع الشارقة في دوري أبطال آسيا https://t.co/nIEExwKS3z pic.twitter.com/k0lgAn0ULZ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 23, 2022

وفي وقت سابق اليوم، أحرز يوهان بولي هدفا في اللحظات الأخيرة ليمنح الريان الفوز 1-صفر على الاستقلال، وينعش آمال التأهل.

ويتأهل متصدر المجموعة بشكل مباشر إلى الدور التالي، إلى جانب أفضل ثلاثة فرق بالمركز الثاني ضمن خمس مجموعات في الغرب، لذا فإنه إذا خسر الهلال بنتيجة كبيرة أمام الريان وفقد القمة، فإنه سيكون ضمن أفضل فرق المركز الثاني.

وكان الشباب السعودي اكتسح منافسه مومباي الهندي 6 / صفر، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا، أمس الجمعة.

وضمن الشباب تأهله بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، حيث رفع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه القوة الجوية العراقي إلى ست نقاط، قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.

كما تغلّب الدحيل القطري على التعاون السعودي بأربعة أهداف لثلاثة في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، ليبلغ ثمن نهائي البطولة القارية.

وقلب الفريق القطري تخلّفه بثلاثة أهداف لواحد إلى فوز مثير (4-3) في الدقائق الأخيرة من المواجهة الشيّقة.

ورفع الدحيل رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة، في حين تجمّد رصيد التعاون عند 7 نقاط في المرتبة الثانية.

بينما فاز فولاد خوزستان الإيراني على الغرافة القطري بهدف نظيف، أمس الجمعة.

ووقّع لوسيانو بيريرا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 15.

ورفع فولاد خوزستان رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة، بينما تجمّد رصيد الغرافة عند 5 نقاط.