السد القطري يودع دوري أبطال آسيا بعد الخسارة أمام ناساف الأوزبكي

أطاح فريق ناساف الأوزبكي، بنظيره السد القطري من دوري أبطال آسيا 2022، بفوزه عليه بنتيجة 3-1، اليوم السبت، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وخيم التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول، لكن انقلب الوضع في الشوط الثاني، حيث نجح ناساف الأوزبكي في تسجيل ثلاثة أهداف خلال 14 دقيقة، ليعزز حظوظه في التأهل، ويطيح بالفريق القطري من المنافسة.

ووضع موزجوفوي الفريق الأوزبكي في المقدمة بتسجيله هدف السبق عند الدقيقة 63، وعزز حسين نورتشاييف النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 75، قبل أن يعود موزجوفوي مجدداً ويسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 77، وقلص البرازيلي رودريغو تاباتا النتيجة للسد بتسجيله هدفاً في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع.

ورفع ناساف رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني متساوياً مع الفيصلي المتصدر، الذي يملك فرصة خطف بطاقة التأهل في حال فوزه على الوحدات الأردني لاحقاً، بينما تجمد رصيد السد الذي مني بخسارته الثالثة عند 4 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الخامسة.

ويختتم ناساف الأوزبكي مشواره في دور المجموعات بمواجهة الوحدات الأردني، الأربعاء، ضمن الجولة السادسة التي تشهد مواجهة بين السد القطري والفيصلي.