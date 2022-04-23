رياضة

الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الهلال ضد الشارقة في دوري أبطال آسيا
تاريخ النشر: 23 أبريل 2022 9:04 GMT
تاريخ التحديث: 23 أبريل 2022 10:00 GMT

الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الهلال ضد الشارقة في دوري أبطال آسيا

يستضيف ملعب (الأمير فيصل بن فهد) في العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم السبت، المواجهة العربية التي تجمع بين الشارقة الإماراتي والهلال السعودي في الجولة

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المصدر: كريم محمد - إرم نيوز

يستضيف ملعب (الأمير فيصل بن فهد) في العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم السبت، المواجهة العربية التي تجمع بين الشارقة الإماراتي والهلال السعودي في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا.

وترصد شبكة (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الشارقة ضد الهلال في دوري أبطال آسيا:

الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (الأمير فيصل بن فهد)، الساعة 23:15 بتوقيت مكة المكرمة، 00:15 بتوقيت الإمارات.

وتنقل المباراة عبر قناة ”SSC 7“ في السعودية بصوت المعلق عبدالله الغامدي، وقناة أبوظبي الرياضية آسيا 1 في الإمارات بصوت المعلق عامر عبدالله، وقناة دبي الرياضية آسيا 1 في الإمارات بصوت المعلق عبدالله السعدي.

وتنقل أيضًا عبر قناة ”بي إن سبورتس“ AFC بصوت المعلق حفيظ دراجي، وقناة الكأس 5 بصوت المعلق خالد الحدي.

ترتيب الفريقين
يتصدر الهلال ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة بعدما حقق 4 انتصارات متتالية ، وسجل حامل اللقب 9 أهداف، واستقبل هدفًا بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

ويحتل الشارقة المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وحقق الفريق فوزًا وحيدًا، وتعادل مرة وتلقى هزيمتين.. وسجل 5 أهداف، واستقبل 7 أهداف.

ويحتل الريان القطري المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما يحتل استقلول الطاجيكي المركز الأخير بلا نقاط، ويلتقي الفريقان في الجولة الخامسة.

وضمن الهلال التأهل بشكل رسمي إلى ثمن النهائي، بينما يبقى صراع الوصافة مشتعلًا في هذه المجموعة أملًا في الوصول لأفضل الثواني في دور المجموعات والتأهل إلى دور الستة عشر.

طموح الشارقة
يملك الشارقة طموحًا كبيرًا من أجل عبور مرحلة المجموعات والتأهل إلى ثمن النهائي، وهو ما يتحقق من خلال الفوز على الهلال قبل المواجهة الأخيرة ضد بطل طاجيكستان.

وقال المدرب الروماني أولاريو كوزمين المدير الفني لفريق الشارقة في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن فريقه سيبذل قصارى جهده للتأهل لدور الستة عشر وحسم الوصافة برصيد جيد من النقاط.

وأوضح أن المواجهة لن تكون سهلة ضد الهلال، ولكن الشارقة سيظل متمسكًا بالآمال في التأهل لآخر لحظة منتقدًا عدم تطبيق تقنية الفيديو بمرحلة المجموعات بالبطولة.

ومن المرجح أن يعتمد الشارقة على تشكيلة تضم حارس المرمى عادل الحوسني، وأمامه رباعي الدفاع: شاهين عبدالرحمن، وسالم سلطان، وخالد الظنحاني، والحسن صالح.

ويقود خط الوسط ماجد راشد، وبجواره أوتابيك شوكوروف، مع صانع الألعاب كايو وعلى الأطراف برنارد ولوان بيريرا، وفي الهجوم سالم صالح.

الهلال وتعزيز الانتصارات
يأمل الهلال تعزيز الانتصارات، وتحقيق الفوز الخامس على التوالي، ومواصلة نتائجه المميزة مع مدربه رامون دياز.

وقال دياز في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إنه يعلم تمامًا رغبة الشارقة بتحقيق الفوز للحفاظ على آمال تأهله، ولكن الهلال يسعى أيضًا لحصد الفوز الخامس على التوالي.

ويعتمد الهلال على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد العويس، وأمامه رباعي خط الدفاع: علي آل بليهي، وجانج هيون سو، وسعود عبدالحميد، وناصر الدوسري.

ويقود خط الوسط محمد كنو، وبجواره مصعب الجوير، وعلى الأطراف سالم الدوسري، وماتياس بيريرا، مع ثنائي الهجوم موسى ماريغا، وأوديون إيغالو.

وقال شاكر عبدالفتاح مدرب العين الإماراتي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن الشارقة لديه طموح كبير من أجل تحقيق الفوز، ومواصلة مشواره القاري.

وأكد أن الهلال حسم التأهل، وربما تكون دوافعه أقل، ولكن المواجهة لن تكون سهلة لأن الهلال سيلعب لإرضاء جماهيره، كما أن الشارقة لديه العديد من اللاعبين المميزين، ومدرب قدير بقيمة كوزمين.

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