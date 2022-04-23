الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الهلال ضد الشارقة في دوري أبطال آسيا

يستضيف ملعب (الأمير فيصل بن فهد) في العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم السبت، المواجهة العربية التي تجمع بين الشارقة الإماراتي والهلال السعودي في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا.

وترصد شبكة (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الشارقة ضد الهلال في دوري أبطال آسيا:

🎥 ملخّص المباراة | 🇸🇦 الهلال 2⃣-1⃣ الشارقة 🇦🇪 أبرز أحداث المباراة التي أقيمت على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن منافسات المجموعة 1⃣ من 🏆#دوري_أبطال_آسيا 2022!@Alhilal_FC | @SharjahFC pic.twitter.com/VK1kYGKzmp — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 9, 2022

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (الأمير فيصل بن فهد)، الساعة 23:15 بتوقيت مكة المكرمة، 00:15 بتوقيت الإمارات.

وتنقل المباراة عبر قناة ”SSC 7“ في السعودية بصوت المعلق عبدالله الغامدي، وقناة أبوظبي الرياضية آسيا 1 في الإمارات بصوت المعلق عامر عبدالله، وقناة دبي الرياضية آسيا 1 في الإمارات بصوت المعلق عبدالله السعدي.

وتنقل أيضًا عبر قناة ”بي إن سبورتس“ AFC بصوت المعلق حفيظ دراجي، وقناة الكأس 5 بصوت المعلق خالد الحدي.

🇶🇦 الريان 3⃣-1⃣ الشارقة 🇦🇪

🇹🇯 الاستقلال 0⃣-3⃣ الهلال 🇸🇦 📊 ترتيب المجموعة الأولى في 🏆#دوري_أبطال_آسيا 2022 بعد نهاية مباريات الجولة الرابعة! pic.twitter.com/nykJvpLc5r — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 19, 2022

ترتيب الفريقين

يتصدر الهلال ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة بعدما حقق 4 انتصارات متتالية ، وسجل حامل اللقب 9 أهداف، واستقبل هدفًا بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

ويحتل الشارقة المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وحقق الفريق فوزًا وحيدًا، وتعادل مرة وتلقى هزيمتين.. وسجل 5 أهداف، واستقبل 7 أهداف.

ويحتل الريان القطري المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما يحتل استقلول الطاجيكي المركز الأخير بلا نقاط، ويلتقي الفريقان في الجولة الخامسة.

وضمن الهلال التأهل بشكل رسمي إلى ثمن النهائي، بينما يبقى صراع الوصافة مشتعلًا في هذه المجموعة أملًا في الوصول لأفضل الثواني في دور المجموعات والتأهل إلى دور الستة عشر.

طموح الشارقة

يملك الشارقة طموحًا كبيرًا من أجل عبور مرحلة المجموعات والتأهل إلى ثمن النهائي، وهو ما يتحقق من خلال الفوز على الهلال قبل المواجهة الأخيرة ضد بطل طاجيكستان.

وقال المدرب الروماني أولاريو كوزمين المدير الفني لفريق الشارقة في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن فريقه سيبذل قصارى جهده للتأهل لدور الستة عشر وحسم الوصافة برصيد جيد من النقاط.

وأوضح أن المواجهة لن تكون سهلة ضد الهلال، ولكن الشارقة سيظل متمسكًا بالآمال في التأهل لآخر لحظة منتقدًا عدم تطبيق تقنية الفيديو بمرحلة المجموعات بالبطولة.

🎙 لاعبنا سالم سلطان في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أمام الهلال السعودي: نُدرك صعوبة المواجهة كونها تأتي مجدداً أمام حامل اللقب ومتصدر المجموعة، ولكننا مطالبين بتقديم كل ما لدينا والسعي نحو تحقيق نتيجة إيجابية وإضافة المزيد من النقاط إلى رصيدنا لإنعاش الحظوظ #نادي_الشارقة pic.twitter.com/pfBKdrT3hP — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) April 22, 2022

ومن المرجح أن يعتمد الشارقة على تشكيلة تضم حارس المرمى عادل الحوسني، وأمامه رباعي الدفاع: شاهين عبدالرحمن، وسالم سلطان، وخالد الظنحاني، والحسن صالح.

ويقود خط الوسط ماجد راشد، وبجواره أوتابيك شوكوروف، مع صانع الألعاب كايو وعلى الأطراف برنارد ولوان بيريرا، وفي الهجوم سالم صالح.

الهلال وتعزيز الانتصارات

يأمل الهلال تعزيز الانتصارات، وتحقيق الفوز الخامس على التوالي، ومواصلة نتائجه المميزة مع مدربه رامون دياز.

وقال دياز في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إنه يعلم تمامًا رغبة الشارقة بتحقيق الفوز للحفاظ على آمال تأهله، ولكن الهلال يسعى أيضًا لحصد الفوز الخامس على التوالي.

🎙 مدربنا الروماني كوزمين أولاريو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أمام الهلال السعودي: يجب علينا نسيان ما حدث في المباراة الماضية وكل ما أسهم في النتيجة غير المرضية التي خرجنا بها، وأن نركز على المباراتين المتبقيتين بتقديم كل ما نملك خلالهما لتحقيق النتائج الإيجابية#نادي_الشارقة pic.twitter.com/mFEUtBeLGm — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) April 22, 2022

ويعتمد الهلال على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد العويس، وأمامه رباعي خط الدفاع: علي آل بليهي، وجانج هيون سو، وسعود عبدالحميد، وناصر الدوسري.

ويقود خط الوسط محمد كنو، وبجواره مصعب الجوير، وعلى الأطراف سالم الدوسري، وماتياس بيريرا، مع ثنائي الهجوم موسى ماريغا، وأوديون إيغالو.

وقال شاكر عبدالفتاح مدرب العين الإماراتي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن الشارقة لديه طموح كبير من أجل تحقيق الفوز، ومواصلة مشواره القاري.

وأكد أن الهلال حسم التأهل، وربما تكون دوافعه أقل، ولكن المواجهة لن تكون سهلة لأن الهلال سيلعب لإرضاء جماهيره، كما أن الشارقة لديه العديد من اللاعبين المميزين، ومدرب قدير بقيمة كوزمين.