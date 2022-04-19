ترتيب مجموعة الوحدات بعد الفوز على السد في دوري أبطال آسيا

ثأر الوحدات الأردني من هزيمته أمام السد القطري في الجولة الماضية بفوزه 3-1 في الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وخسر الوحدات 5-2 أمام بطل الدوري القطري في الجولة الثالثة، يوم الجمعة الماضي، لكنه حقق فوزه الأول في دور المجموعات عندما سجل 3 أهداف في الشوط الثاني ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث متساويًا مع السد وناساف الأوزبكي قبل مواجهته مع الفيصلي السعودي المتصدر في وقت لاحق اليوم.

وسجل ثلاثية الوحدات محمد الدميري، وخالد عصام، وأحمد سمير، في الدقائق 48 و60 و75، بينما أحرز رودريغو تاباتا هدف السد في الدقيقة 54.

وتقام الجولة الخامسة من مباريات المجموعة، يوم السبت المقبل، حيث يلتقي ناساف مع السد، والفيصلي مع الوحدات.

ويتأهل إلى دور الستة عشر في غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في المجموعات الخمس إلى جانب أفضل 3 أندية حاصلة على المركز الثاني.

ويصعد 8 أندية من الغرب إلى دور الستة عشر مع 8 أندية أخرى من 5 مجموعات في منطقة الشرق.