الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الشباب ضد القوة الجوية في دوري أبطال آسيا

يخوض فريق الشباب السعودي مواجهة قوية أمام منافسه القوة الجوية العراقي، مساء اليوم الاثنين، على ملعب ”الأمير فيصل بن فهد“ بالعاصمة السعودية الرياض ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الشباب ضد القوة الجوية في دوري أبطال آسيا.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الحادية عشرة والربع مساء اليوم الاثنين بتوقيت السعودية والعراق.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس AFC 1 بصوت المعلق حسن العيدروس وقناة الكأس 6 بصوت المعلق خليل البلوشي.

وتذاع أيضاً عبر قناة أبوظبي الرياضية آسيا 1 بصوت المعلق محمد الشامسي، وقناة دبي الرياضية آسيا 1 بصوت المعلق أحمد الشحي، وقناة SSC 3 بصوت المعلق سعد يحيى.

ترتيب المجموعة

يتصدر الشباب السعودي منافسات المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط وخلفه القوة الجوية العراقي صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

ويحتل الجزيرة الإماراتي المركز الثالث برصيد 3 نقاط وخلفه مومباي سيتي الهندي بالرصيد ذاته.

ويلتقي في الجولة ذاتها فريق مومباي سيتي ومنافسه الجزيرة في إطار منافسات المجموعة ذاتها.

أسلحة الشباب

يسعى الشباب لاستعادة انتصاراته وتحقيق الفوز الثالث بعد التعادل مع القوة الجوية في الجولة الماضية.

وقال المدرب ماريوس سوموديكا، المدير الفني لفريق الشباب، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه سيقاتل لتحقيق الفوز للاقتراب بقوة من التأهل وعبور مرحلة المجموعات.

وأوضح أن مباراة القوة الجوية تعد بالنسبة له وللاعبيه بمثابة نهائي مبكر، مؤكداً أن المباراة الماضية ضد الفريق العراقي لم تشهد كرة قدم بل لعب القوة الجوية بأسلوب عنيف بدنياً.

ومن المرجح أن يلعب سوموديكا بطريقة 4-2-3-1 بتشكيلة تضم حارس المرمى فواز القرني وأمامه رباعي خط الدفاع أحمد شراحيلي وحسان تمبكتي وعبد الله الشامخ وفواز الصقور.

ويقود خط الوسط حسين القحطاني وبجواره إيفر بانيغا وأمامهما باولينيو وعلى الأطراف تركي العمار ونواف العابد مع المهاجم كارلوس جونيور.

وقال عادل عبدالرحمن، مدرب الشباب السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة كانت في غاية الصعوبة بالجولة الماضية نظراً للمردود البدني الكبير للاعبي القوة الجوية.

وأوضح أن الشباب عليه تصحيح بعض أخطائه واستغلال الفرص التي تسنح له من أجل تحقيق الفوز على حساب القوة الجوية وخاصة الاستحواذ في وجود بانيغا وباولينيو.

📷 مباراة #الشباب والقوة الجوية العراقي ضمن الجولة الثالثة من #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/aFAluViBWv — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) April 14, 2022

أوراق القوة الجوية

يتسلح القوة الجوية بالروح القتالية من أجل تحقيق نتيجة طيبة وحصد الفوز أو التعادل الذي يعزز فرص تأهله عن هذه المجموعة.

وقال حكيم شاكر، المدير الفني لفريق القوة الجوية، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن فريقه يحاول التحسن تدريجيًا والتطور من مباراة لأخرى.

وأوضح أن مواجهة الشباب صعبة ولكنها ليست مستحيلة فالمباراة ستكون الثانية بعد أيام قليلة من لقاء الجولة الثالثة، مؤكدًا أن القوة الجوية فرض أسلوبه في اللقاء الماضي.

ومن المرجح أن يعتمد القوة الجوية على تشكيلته التي تضم حارس المرمى محمد صالح وأمامه رباعي خط الدفاع أحمد إبراهيم وويلسون أكاكبو وعلي كاظم وضرغام إسماعيل.

ويقود خط الوسط صفاء هادي وبجواره محمد علي عبود وعلى الأطراف إبراهيم بايش ومصطفى محمد وفي الهجوم حسين جبار وشريف عبد الكاظم.

وقال صالح سدير، نجم منتخب العراق السابق، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة صعبة للغاية على الفريقين وخاصة أن القوة الجوية لديه الروح القتالية التي تعوّض بعض الفوارق الفنية.

وأشار إلى أن الشباب لديه العديد من عناصر الخبرة وبعض اللاعبين الموهوبين مؤكدًا أن المواجهة تتوقف على بعض العوامل الفنية على رأسها استغلال المحاولات والسيطرة على وسط الملعب.