الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة السد ضد الوحدات في دوري أبطال آسيا

تدور مواجهة قوية تجمع بين السد القطري والوحدات الأردني، مساء اليوم الجمعة، على ملعب (الأمير محمد بن فهد) بالمملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا.

وتقام في نفس المجموعة مواجهة أخرى تجمع بين الفيصلي السعودي وناساف كارشي الأوزبكي.

🗣️ بيدرو ميجيل : لم نبدأ البطولة بشكل جيد وندخل مواجهة الوحدات بتركيز كبير لحصد الانتصار الأول.#السد #قطر #دوري_أبطال_آسيا 📄 https://t.co/2TrDDvfNYn pic.twitter.com/IecuqYY0Ca — 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) April 14, 2022

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة السد والوحدات في دوري الأبطال:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 20:15 بتوقيت مكة المكرمة وعمّان والدوحة.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس AFC بصوت المعلق حفيظ دراجي، بجانب قناة الكأس 5 بصوت المعلق أحمد الطيب.

وتنقل المباراة أيضا عبر قناة SSC 4 في السعودية بصوت المعلق راشد الدوسري، وقناة أبوظبي الرياضية آسيا 2 في الإمارات بصوت المعلق محمد الشامسي، وقناة دبي الرياضية آسيا 2 في الإمارات بصوت المعلق علي سليمان.

🗣️ خافي جراسيا : يجب أن نكون أكثر فعالية أمام الوحدات وثقتي كبيرة في اللاعبين لتحقيق الفوز.#السد #قطر #دوري_ابطال_اسيا 📄 https://t.co/EohqzWK7Kf pic.twitter.com/8gxv0l8MqB — 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) April 14, 2022

ترتيب الفريقين

يحتل ناساف كارشي الصدارة في هذه المجموعة برصيد 4 نقاط بعد تعادله مع السد بنتيجة 1-1 ثم الفوز على الوحدات بنتيجة 2-0.

ويحتل الفيصلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد تعادله مع الوحدات بنتيجة 1-1 والفوز على السد بنتيجة 2-1.

ويحتل السد المركز الثالث برصيد نقطة واحدة وخلفه الوحدات في المركز الرابع، وفشل الفريقان في تحقيق الفوز خلال الجولتين الماضيتين.

وتقابل الفريقان بمرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا في نسخة الموسم الماضي وفاز السد بنتيجة 3-1 وبنتيجة 2-0.

اعتبر رائد عساف مدرب 🇯🇴 الوحدات @sc_wehdat أن الفريق تأثر بعامل الإرهاق خلال المباراة التي خسرها أمام 🇺🇿 ناساف @fcnasaf بنتيجة 2⃣-0⃣ ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة 5⃣ من 🏆#دوري_أبطال_آسيا 2022!https://t.co/ka08bLLhw0 pic.twitter.com/qqQQoPQiNv — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 12, 2022

السد.. وسيناريو الموسم الماضي

يسعى السد لتكرار سيناريو الموسم الماضي وتحقيق الفوز على الوحدات للدخول بقوة في حسابات المنافسة.

وقال الإسباني خافي غراسيا، المدير الفني لفريق السد، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه أمام مواجهة لا تحمل سوى خيار الفوز لتحسين موقف الفريق في المجموعة.

وأشار إلى أن فريقه دفع ثمن الأخطاء في مباراتي ناساف والفيصلي ولا مجال لتكرارها أمام الوحدات، خاصة أن اللاعبين يشعرون بالمسؤولية ولديهم الثقة في تحقيق الفوز.

ويستعيد السد خدمات الثنائي بيدرو ميجيل وعبدالكريم حسن بعد نهاية الإيقاف، ويعتمد غراسيا مدرب السد على تشكيلة تضم حارس المرمى سعد الشيب، وأمامه رباعي خط الدفاع وو يونج جونج وخوخي بوعلام وطارق سليمان وعبدالكريم حسن.

🎥 ملخّص المباراة | 🇺🇿 ناساف 2⃣-0⃣ الوحدات 🇯🇴 أبرز أحداث المباراة التي أقيمت على ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن منافسات المجموعة 5⃣ من 🏆#دوري_أبطال_آسيا 2022!@fcnasaf | @sc_wehdat pic.twitter.com/ycqembJs4q — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 12, 2022

ويقود خط الوسط سانتي كازورلا وبجواره بيدرو ميجيل وجويليرمي، مع ثلاثي الهجوم بغداد بونجاح وأكرم عفيف وحسن الهيدوس.

الوحدات.. والبحث عن الانتفاضة

يطمع الوحدات في الانتفاضة من أجل تحقيق الفوز الأول في دور المجموعات بدوري الأبطال.

ورفع رائد عساف المدير الفني للوحدات راية التحدي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة مؤكدا أن فريقه يملك مجموعة مميزة من اللاعبين ولديهم القدرة على تحقيق الفوز في مباراة السد.

وأشار إلى أن السد فريق مليء بالنجوم ومرشح للتتويج بلقب دوري الأبطال، مؤكدا أن السد تحت ضغط أكبر من الوحدات والمباراة ستكون صعبة على الفريقين.

ويعتمد الوحدات على تشكيلة تضم الحارس أحمد عبدالستار، وأمامه رباعي خط الدفاع طارق خطاب ومهند خيرالله وفراس شلباية ومحمد أبوحشيش.

🎥 ملخّص المباراة | 🇸🇦 الفيصلي 2⃣-1⃣ السد 🇶🇦 أبرز أحداث المباراة التي أقيمت على ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن منافسات المجموعة 5⃣ من 🏆#دوري_أبطال_آسيا 2022!@AlFaisaly | @AlsaddSC pic.twitter.com/dnwH9hEsp3 — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 12, 2022

ويقود خط الوسط كلارنس بيتانج وبجواره أحمد سمير ومنذر أبو عمارة وخالد عصام وفادي عوض وفي الهجوم محمد أنس.

وقال علاء إبراهيم مهاجم الوحدات الأردني الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، إن المباراة ستكون صعبة بين الفريقين، خاصة أن الوحدات لديه قدرات هجومية جيدة ولكنه بحاجة للتماسك الدفاعي.

وأوضح أن السد فريق مميز ولكنه واجه سوء حظ بعدما فشل في تحقيق الفوز خلال أول جولتين بدور المجموعات.

وأكد أن الوحدات عليه أن يحافظ على التوازن بين الدفاع والهجوم من أجل تحقيق الفوز على حساب السد.