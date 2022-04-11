مومباي سيتي الهندي يتفوق على القوة الجوية في دوري أبطال آسيا (فيديو)

استقبل القوة الجوية العراقي هدفين في غضون خمس دقائق ليهدر تقدمه ويخسر 1/2 من مومباي سيتي الهندي في دوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الإثنين.

منح حمادي أحمد عبدالله التقدم للفريق العراقي في إستاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض في الدقيقة 59.

أهداف المباراة |

مومباي سيتي الهندي يهزم القوة الجوية العراقي ويحقق انتصاره الأول تاريخياً في دوري أبطال آسيا.#القوة_الجوية 1 × 2 #مومباي#القوة_الجوية_مومباي#قنوات_SSC pic.twitter.com/o7cjEblQJh — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 11, 2022

وأدرك البرازيلي دييغو ماوريسيو التعادل للفريق الهندي من ركلة جزاء بالدقيقة 70 ثم انتزع راهول بهيكي الفوز في الدقيقة 75.

ويملك الفريقان ثلاث نقاط من مباراتين بالمجموعة الثانية، وهو نفس رصيد الشباب السعودي الذي يواجه الجزيرة الإماراتي، متذيل الترتيب بدون رصيد، في وقت لاحق اليوم.

ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا متصدرو المجموعات بجانب أفضل ثلاثة أندية تحتل المركز الثاني.

