رياضة

مومباي سيتي الهندي يتفوق على القوة الجوية في دوري أبطال آسيا (فيديو)
تاريخ النشر: 11 أبريل 2022 19:54 GMT
تاريخ التحديث: 11 أبريل 2022 20:05 GMT

مومباي سيتي الهندي يتفوق على القوة الجوية في دوري أبطال آسيا (فيديو)

استقبل القوة الجوية العراقي هدفين في غضون خمس دقائق ليهدر تقدمه ويخسر 1/2 من مومباي سيتي الهندي في دوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الإثنين. منح حمادي أحمد

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المصدر: رويترز

استقبل القوة الجوية العراقي هدفين في غضون خمس دقائق ليهدر تقدمه ويخسر 1/2 من مومباي سيتي الهندي في دوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الإثنين.

منح حمادي أحمد عبدالله التقدم للفريق العراقي في إستاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض في الدقيقة 59.

وأدرك البرازيلي دييغو ماوريسيو التعادل للفريق الهندي من ركلة جزاء بالدقيقة 70 ثم انتزع راهول بهيكي الفوز في الدقيقة 75.

ويملك الفريقان ثلاث نقاط من مباراتين بالمجموعة الثانية، وهو نفس رصيد الشباب السعودي الذي يواجه الجزيرة الإماراتي، متذيل الترتيب بدون رصيد، في وقت لاحق اليوم.

ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا متصدرو المجموعات بجانب أفضل ثلاثة أندية تحتل المركز الثاني.
2022-04-87-2

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