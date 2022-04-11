ناساف كارشي الأوزبكي يهزم الوحدات الأردني في دوري أبطال آسيا (فيديو)

خسر الوحدات الأردني بنتيجة 0/2 أمام منافسه ناساف كارشي الأوزبكي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا، اليوم الإثنين.

وعلى ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام السعودية، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يتقدم ناساف كارشي بتوقيع مهاجمه ماركو ستانوييفيتش في الدقيقة 71، قبل أن يوقع اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 85 من ضربة جزاء.

ورفع الفوز رصيد ناساف كارشي إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، علما أنه تعادل في الجولة الأولى مع السد القطري 1/1.

في حين جمدت الخسارة رصيد الوحدات عند نقطة واحدة من التعادل 1/1 مع الفيصلي السعودي.

وفي وقت لاحق يلعب الفيصلي السعودي مع السد القطري.

ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا متصدرو المجموعات بجانب أفضل ثلاثة أندية تحتل المركز الثاني.