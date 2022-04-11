الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الريان ضد الهلال في دوري أبطال آسيا

يخوض نادي الهلال السعودي اختباراً جديداً أمام الريان القطري، مساء اليوم الاثنين، على ملعب ”الأمير فيصل بن فهد“ بالعاصمة السعودية الرياض في الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويلتقي الشارقة الإماراتي منافسه استقلال دوشنبه بطل طاجيكستان في المجموعة ذاتها.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الريان ضد الهلال في دوري الأبطال.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الثامنة والربع مساء اليوم الاثنين بتوقيت السعودية وقطر على ملعب ”الأمير فيصل بن فهد“.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC 7 بصوت المعلق حماد العنزي، وقناة أبوظبي الرياضية آسيا 1 بصوت المعلق فارس عوض، وقناة دبي الرياضية آسيا 1 بصوت المعلق علي سليمان.

وتذاع المباراة أيضاً عبر قناة بي إن سبورتس AFC بصوت المعلق رؤوف بن خليف وقناة الكأس 5 بصوت المعلق أحمد الطيب.

ترتيب الفريقين.. وتاريخ المواجهات

يتصدر الريان ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا برصيد 3 نقاط بعد فوزه على استقلال دوشنبه بنتيجة 3-2.

ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد فوزه على الشارقة بنتيجة 2-1.

ويشهد التاريخ على بضع مواجهات بدأت عام 1992 في بطولة الأندية الخليجية أبطال الدوري وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما ثم تقابلا في دوري أبطال آسيا عام 1998 وفاز الهلال بنتيجة 3-2 وتعادلا دون أهداف في الإياب.

وتفوق الهلال ذهاباً وإياباً بمرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا نسخة 2013 بنتيجة 3-1 و2-0، وتقابلا أيضاً بدور المجموعات بالبطولة نسخة 2017 وفاز الهلال بنتيجة 2-1 و4-3.

وتجدد الموعد بمرحلة المجموعات بنسخة 2018 بدوري الأبطال وتعادلا بنتيجة 1-1 بينما فاز الريان بنتيجة 2-1.

أسلحة الهلال

يسعى الهلال لمواصلة مسلسل انتصاراته منذ تعيين مدربه الأرجنتيني رامون دياز خلفاً للبرتغالي ليوناردو جارديم.

وحقق الهلال 9 انتصارات متتالية مع دياز دون تعادل أو هزيمة في مختلف البطولات التي خاضها، ويبحث ”الزعيم“ وحامل اللقب عن تحقيق الفوز العاشر واعتلاء الصدارة.

وقال دياز في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه استعد لمواجهة الريان رغم ضيق الوقت، ولكن كل ما عليه أن يفعله تدوير اللاعبين والاستشفاء الجيد تجنباً للإجهاد.

وأشار إلى أن الروح المعنوية مرتفعة بين لاعبي الهلال وخاصة مع توالي الانتصارات والجميع يبحث عن تحقيق الفوز على الريان لمواصلة سيمفونية الفوز.

ويعود النجم سالم الدوسري بعد تعافيه من فيروس كورونا، بينما يغيب اللاعب الكوري الجنوبي جانغ هيون للإصابة كما خرج النيجيري أوديون إيغالو من الحسابات بسبب الإصابة.

ومن المرجح أن يعتمد الهلال على تشكيلته التي تضم حارس المرمى عبد الله المعيوف وأمامه رباعي خط الدفاع علي آل بليهي ومتعب المفرج، ويميناً محمد البريك ويساراً ياسر الشهراني.

ويقود خط الوسط جوستافو كويلار وبجواره سلمان الفرج وعلى الأطراف سالم الدوسري أو ميشيل ديلغادو وماتياس بيريرا مع ثنائي الهجوم موسى ماريغا وعبدالله الحمدان.

📹 | ملخص تحضيرات #الرهيب لمواجهة الهلال السعودي A summary of Al Rayyan's preparations to face Al Hilal 🇸🇦 pic.twitter.com/e9yCnIl6o7 — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) April 10, 2022

أوراق الريان

يطمع الريان في تحقيق الفوز على الهلال للانفراد بصدارة الترتيب وهو ما عبر عنه المدرب التشيلي نيكولاس كوردوفا المدير الفني للفريق القطري قبل المباراة.

وأكد كوردوفا في المؤتمر الصحفي أن فريقه لديه الرغبة في الظهور بأفضل صورة ممكنة أمام الهلال، موضحاً أنها مواجهة صعبة بكل المقاييس.

وأشار إلى أن اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز لم يتمرد وغيابه عن مباراة استقلال دوشنبه بسبب خضوعه لبرنامج تأهيلي لإصابته.

ويعتمد الريان على تشكيلته التي تضم حارس المرمى فهد بكر وأمامه رباعي خط الدفاع أحمد ياسر ودامي تراوري وعلي كارمي ومحمد جمعة.

ويقود خط الوسط ستيفن نزونزي وبجواره أسامة الطيري ونايف حضرمي وفي الهجوم ياسين براهيمي ويوهان بولي وهاشم علي.

وقال عمرو أنور، مدرب الاتحاد السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن فارق الأداء الجماعي بين لاعبي الفريقين يصب لصالح الهلال حامل اللقب، مؤكداً أن انتصارات الزعيم تزيد لاعبيه إصراراً على مواصلة النتائج القوية ولكن الريان يضم لاعبين مخضرمين، مثل: نزونزي، وبراهيمي.

وأشار إلى أن الهلال لديه غيابات مهمة ولكنه قادر على التعامل مع مفاتيح لعب الريان موضحاً أن غياب خاميس رودريغيز عن لقاء الريان ربما لا يؤثر على الفريق القطري لأنه لعب المباراة الأولى من دونه وحقق الفوز.