انسحاب فريق شنغهاي بورت من دوري أبطال آسيا بسبب قيود كورونا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، انسحاب نادي شنغهاي بورت من دوري أبطال آسيا بسبب قيود كوفيد-19 في المدينة.

وكان من المقرر أن يبدأ شنغهاي، الذي بلغ الدور قبل النهائي للمسابقة في 2017، مشواره في دور المجموعات يوم السبت أمام فيسل كوبي الياباني في بوريرام بتايلاند.

كما أوقعت القرعة كيتشي من هونغ كونغ وتشيانغراي يونايتد من تايلاند في المجموعة العاشرة. ولن يتم استبدال شنغهاي في المسابقة.

وسجلت شنغهاي ما يقرب من 25 ألف إصابة محلية بفيروس كورونا، يوم الأحد، فيما اشتكى السكان من قلة المواد الغذائية والإمدادات الأساسية، وزاد القلق من أن المزيد من المدن قد تكون في نفس الوضع قريبا.

وظلت الشوارع خالية في المركز المالي المغلق الذي يبلغ عدد سكانه 26 مليونا في ظل القيود التي تسمح فقط بالخروج للعاملين في مجال الرعاية الصحية والمتطوعين وعمال خدمة التوصيل وأولئك الذين يحملون إذنا خاصا.

وأعداد الحالات في شنغهاي صغيرة مقارنة ببعض المدن على مستوى العالم، لكنها تكافح أسوأ تفشٍ لكوفيد-19 في الصين منذ ظهور الفيروس في مدينة ووهان بوسط البلاد في عام 2019.

وأصبحت المدينة مركز اختبار لاستراتيجية القضاء على الفيروس في الصين، التي تهدف إلى فحص وتعقب وحجر جميع المصابين بفيروس كورونا لوقف انتشار الفيروس.

وشنغهاي بورت ثاني فريق صيني ينسحب من البطولة القارية بعد انسحاب تشانغتشون ياتاي الشهر الماضي. ولم يتم إعلان أي سبب لهذا القرار.

وقوانغتشو وشاندونغ تايشان هما الممثلان الآخران للصين في البطولة.

وتقام مباريات الغرب في السعودية، ومن المقرر أن تبدأ مباريات الشرق يوم الجمعة في ملاعب في تايلاند وفيتنام وماليزيا.