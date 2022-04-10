شباب الأهلي دبي يتعادل مع فولاد خوزستان في دوري أبطال آسيا (فيديو)

فشل نادي شباب الأهلي دبي في تحقيق الفوز للمرة الثانية على التوالي بعد التعادل 1/1 مع فولاد خوزستان الإيراني في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا، اليوم الأحد.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) فشل لاعبو الفريقين في التسجيل قبل أن يأتي هدف التقدم في المباراة لفولاد خوزستان في الدقيقة 83 بطريقة عكسية من توقيع أحمد نور الله لاعب شباب الأهلي دبي.

فولاد يسجل الهدف الأول ويتقدم على شباب الأهلي #شباب_الأهلي_فولاد #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/ryfSbcLLJW — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 10, 2022

لكن فيدريكو كارتابيا سجل هدف التعادل لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 9+1 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من يحيى الغساني.

وكان شباب الأهلي دبي قد تعادل 1/1 مع أهال من تركمنستان يوم الخميس الماضي في الجولة الأولى.

ورفع التعادل رصيد شباب الأهلي دبي إلى نقطتين من مباراتين في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، وهو نفس رصيد فولاد خوزستان في المركز الثاني.

ولحساب الجولة نفسها يلعب في وقت لاحق الغرافة القطري مع أهال.

وفي الجولة الثالثة يلعب شباب الأهلي دبي مع الغرافة يوم الخميس، وفولاد خوزستان مع أهال.