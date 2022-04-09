تقرير: خاميس رودريغيز رفض المشاركة مع الريان ضد الاستقلال في دوري أبطال آسيا

أشارت تقارير صحفية كولومبية إلى أن النجم خاميس رودريغيز رفض المشاركة مع الريان القطري في المباراة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا رغم وجوده مع البعثة في السعودية وذلك لرغبته في الرحيل عن النادي.

وتغلب الريان بثلاثة أهداف مقابل هدفين على الاستقلال من طاجيكستان في افتتاح مباريات المجموعة الأولى يوم الجمعة، بينما وضع الهلال السعودي حامل اللقب أول ثلاث نقاط في رصيده لكنه يأتي في المركز الثاني في ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن الريان قبل لقاء الفريقين يوم الإثنين المقبل، بينما يلعب الشارقة الإماراتي مع الاستقلال في اليوم نفسه في الرياض.

وقالت صحيفة ”بلوزو“ الكولومبية، إن غياب لاعب ريال مدريد وموناكو وبايرن ميونخ السابق عن المباراة أو حتى غيابه عن مقاعد البدلاء لم يكن للإصابة.

وأضافت الصحيفة عينها أن رودريغيز غاب لرغبته في الرحيل عن النادي إلى مكان آخر كما أشار قبل أسبوعين، أي أنها هي رغبته في البحث عن ناد جديد.

وكانت وسائل إعلام قد أشارت إلى أن الدولي الكولومبي يركز على البحث عن ناد جديد. ويذكر أنه كان قد أبلغ أقاربه بالفعل برغبته في العودة إلى الأندية الأوروبية وأنه يسعى بقوة لإيجاد فريق جديد.

الرهيب يبدأ الاعداد لمواجهة الهلال 🇸🇦 Al Rayyan begins preparations to face Al Hilal 🇸🇦 pic.twitter.com/nwjPxisjy3 — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) April 9, 2022

ولا شك أن أي ناد يريده يجب أن يدفع مقابل كبير نظرا لاستمرار عقده مع الريان حتى يونيو/حزيران 2024. ومع ذلك، إذا اتفق الطرفان على إنهاء العقد مبكرًا، فقد يتغير كل شيء.

ويمكن أن يلعب الكولومبي مرة أخرى، يوم الإثنين، عندما يخوض الريان مواجهة مهمة أمام الهلال أمام مواطنه جوستافو كويلار.

وانتقل رودريغيز البالغ عمره 30 عاما للريان قادما من إيفرتون الإنجليزي، ويرتدي القميص رقم 10.

وانضم رودريغيز إلى إيفرتون قادما من ريال مدريد في سبتمبر/أيلول 2020 حيث كان يتطلع لإحياء مسيرته في إنجلترا، وسجل ستة أهداف وصنع تسعة في 26 مباراة في كافة المسابقات مع إيفرتون الموسم الماضي.

وسجل رودريغيز 37 هدفا خلال فترتين مع ريال مدريد بعد انضمامه للنادي الإسباني عقب أداء رائع في كأس العالم 2014 وفوزه بالحذاء الذهبي لهداف البطولة، لكنه كافح لتقديم أداء يعادل 80 مليون يورو (93.88 مليون دولار) دفعها ريال مدريد للحصول على خدماته، وفشل في الحصول على مكان ثابت في التشكيلة الأساسية للفريق.

وأعاره ريال مدريد إلى بايرن ميونخ في 2017 لمدة موسمين، وعاد صانع اللعب إلى ريال مدريد في فترته الثانية في يوليو/تموز 2019، لكن وجد نفسه بعيدا عن التشكيلة الأساسية مرة أخرى حيث بدأ خمس مباريات فقط في الدوري.