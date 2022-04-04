القنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا.. بي إن سبورتس والكاس تحصلان على حقوق النقل

قال المعلق العماني في قنوات بي إن سبورتس والكاس، خليل البلوشي، إنه بدءا من الجمعة المقبل، ستبدأ تغطية القنوات القطرية لمسابقة دوري أبطال آسيا.

ولم تحصل بي إن سبورتس أو الكاس على حقوق دوري أبطال آسيا العام الماضي، حيث تم نقل المباريات من خلال قنوات أبوظبي الرياضية في الإمارات وssc في السعودية.

وبحسب البلوشي، فإن بي إن سبورتس والكاس ستشرعان في نقل مباريات البطولة بدءا من الجمعة المقبل.

وتنطلق مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا الجمعة المقبل في المملكة العربية السعودية.

ورغم حصولها على حقوق النقل، لن تتمكن بي إن سبورتس من بث المباريات في المملكة العربية السعودية والإمارات.

ولأول مرة في تاريخ دوري أبطال آسيا، سيقام دور المجموعات بنظام التجمع في أربع مدن في بلد واحد، حيث تستضيف الرياض وجدة والدمام وبريدة مباريات منطقة الغرب خلال الفترة من 7 إلى 27 نيسان/أبريل.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، وفي محاولة لتأكيد استمرارية منافسات بطولة الأندية الأهم في آسيا على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، عقد الاتحاد الآسيوي نسخة 2020 بنظام التجمع في قطر، حيث استضافت مدينتا الدوحة والوكرة المباريات.

في العام الماضي، تم تقسيم حقوق استضافة مباريات مرحلة المجموعات بين السعودية والإمارات والهند لمنطقة الغرب، بينما استضافت أوزبكستان وتايلاند مباريات منطقة الشرق، قبل انطلاق نسخة 2022، يُلقي الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نظرة عامة عن المدن الأربع المُضيفة لمجموعات منطقة الغرب.