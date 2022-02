وليد الفراج يكشف هوية الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2023 (فيديو)

كشف وليد الفراج هوية الأندية السعودية المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا 2023 بعد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتغيير نظام البطولة.

وكان الاتحاد الآسيوي قد قرر قبل أيام تغيير موعد انطلاق ونهاية بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، على أن تقاما من فصل الخريف إلى الربيع، بدلًا من الربيع إلى الخريف.

وقال الفراج عبر برنامج ”أكشن مع وليد“: ”فيه ناس تسأل عن دوري أبطال آسيا، وموقف الأندية السعودية التي ستحقق البطولات الموسم الحالي ومصيرهم في البطولة“.

وأضاف: ”المتأهلون لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا، الذي سيبدأ في شهر أبريل المقبل، الهلال والشباب والفيصلي والتعاون، لكن المشكلة في النسخة التي تليها، حيث تبدأ في شهر أغسطس 2023، هذه مع الرزنامة الجديدة“.

وأوضح: ”وبالتالي سيأخذون أبطال موسمين؛ يعني من يحقق المركز الأول والثاني والثالث في الدوري السعودي وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين، مع من يحقق نفس اللقب الموسم المقبل“.

AFC Executive Committee approves dynamic enhancements to AFC Club Competitions!

✅ #ACL & #AFCCup will be played in Autumn-Spring from 2023-24 season

✅ 5️⃣+1️⃣ foreign players quota

✅ No more zoning principles for #AFCU17, #AFCU20, #AFCU23 Qualifiershttps://t.co/Mq9fP0Skgf

— AFC (@theafcdotcom) February 25, 2022