وليد الفراج يكشف هوية الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2023 (فيديو)

كشف وليد الفراج هوية الأندية السعودية المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا 2023 بعد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتغيير نظام البطولة.

وكان الاتحاد الآسيوي قد قرر قبل أيام تغيير موعد انطلاق ونهاية بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، على أن تقاما من فصل الخريف إلى الربيع، بدلًا من الربيع إلى الخريف.

#وليد_الفراج : ننتظر قرار في من سيتأهل لبطولة دوري أبطال آسيا وتغيير الروزنامة في البطولة.. من سيحقق الدوري وكأس الملك سيتأهلان لنسختين مباشرة 🤔 اشترك الآن وتابع على ⁦#ShahidVIP⁩

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⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/ciZjnLdCGw — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 28, 2022

وقال الفراج عبر برنامج ”أكشن مع وليد“: ”فيه ناس تسأل عن دوري أبطال آسيا، وموقف الأندية السعودية التي ستحقق البطولات الموسم الحالي ومصيرهم في البطولة“.

وأضاف: ”المتأهلون لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا، الذي سيبدأ في شهر أبريل المقبل، الهلال والشباب والفيصلي والتعاون، لكن المشكلة في النسخة التي تليها، حيث تبدأ في شهر أغسطس 2023، هذه مع الرزنامة الجديدة“.

وأوضح: ”وبالتالي سيأخذون أبطال موسمين؛ يعني من يحقق المركز الأول والثاني والثالث في الدوري السعودي وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين، مع من يحقق نفس اللقب الموسم المقبل“.

AFC Executive Committee approves dynamic enhancements to AFC Club Competitions! ✅ #ACL & #AFCCup will be played in Autumn-Spring from 2023-24 season ✅ 5️⃣+1️⃣ foreign players quota ✅ No more zoning principles for #AFCU17, #AFCU20, #AFCU23 Qualifiershttps://t.co/Mq9fP0Skgf — AFC (@theafcdotcom) February 25, 2022

وأتم الفراج: ”حتى الآن لم يتقرر الأمر، الاتحاد الآسيوي ترك الأمر للاتحادات المحلية، أعتقد أن الاختيار سيكون في من يتكرر اسمه في موسمين فقط، ليس بالضرورة الموسم المقبل، لو فريق حقق المركز الثاني أو الثالث سيشارك في دوري أبطال آسيا، لكن أعتقد سيأخذون بطل الدوري هذا الموسم وبطل الدوري الموسم المقبل لو ما تكرر“.

وأردف: ”يمكن يأخذون بطل كأس الملك وبطل كأس الملك في الموسم الحالي والمقبل إذا اختلفا، من سيحقق الدوري هذا الموسم وكأس خادم الحرمين الشريفين أعتقد عنده فرصة أن يشارك، أما صاحبا الثاني والثالث سينتظران للموسم المقبل لأنه سيتم دمج موسمين في موسم واحد لضبط دوري أبطال آسيا، على أن تكون بداية الموسم في أغسطس وليس بداية العام الميلادي كما هو متبع حاليا“.

وختم الفراج: ”نذكّر أن الأندية في هذا الموسم التي من الممكن أن تترشح لنسخة 2023 هي الاتحاد ثم النصر ثم الشباب، إضافة إلى بطل كأس الملك، أتوقع الأسماء التي ستتكرر الموسم الحالي والموسم المقبل هي من ستشارك في نسخة 2023 التي ستنطلق في أغسطس 2023“.

السماح بإشراك 6 لاعبين أجانب بالتشكيلة الأساسية في دوري أبطال آسيا https://t.co/NKZEfoIDEs pic.twitter.com/QGytrsKnnH — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 25, 2022

والبطولتان ستقامان على امتداد عامين، بداية من نسخة 2023/2024، وهذا القرار تم اتخاذه بعد عملية تقييم شاملة ومشاورات مكثفة مع الاتحادات الوطنية الأعضاء.

يشار إلى أن الهلال نال لقب دوري أبطال آسيا في النسخة الأخيرة بعد الفوز 2/0 على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في نوفمبر الماضي.