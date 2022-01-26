كاس تحكم يوم الجمعة في قضية النصر السعودي ضد بيرسبوليس

ستصدر محكمة التحكيم الرياضية ”كاس“ يوم الجمعة حكمها في شكوى نادي النصر السعودي ضد بيرسبوليس الإيراني وفقا لما ذكره الصحفي الإيراني داوود إيكدري.

وتقدم النصر بشكوى رسمية ضد بيرسبوليس، بداعي عدم أهلية مشاركة بعض اللاعبين في مباراة الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020، إلا أن الاتحاد الآسيوي رفض شكوى النصر، ليلجأ العالمي إلى تصعيد القضية بشكل رسمي، إلى المحكمة الرياضية للحصول على حقه.

🚨رسمیا|محکمة التحکیم الریاضیة(کاس) ستصدر قرارها النهائي بشأن ملف #احتجاج_النصر ضد #برسیبولیس یوم الجمعة المقبلة (28 ینایر).

كانت محكمة التحكيم الرياضية قد أجلت قرارها في هذه القضية 6 مرات سابقا.#برسیبولیس#الاتحاد_الآسیوي#محکمة_کاس pic.twitter.com/xg9QvnWGBN — داوود ایکدري (@DIgdery) January 26, 2022

وفي نسخة 2020 فاز بيرسبوليس بركلات الترجيح على النصر (5/3)، بعد التعادل 1/1 في الشوطين الأصليين والإضافيين، علما أن أولسان هيونداي الكوري الجنوبي نال اللقب بعد فوزه 2/1 على بيرسبوليس.

يشار إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قال قبل أيام إن نادي بيرسبوليس الإيراني لن يشارك في دوري أبطال آسيا في 2022، بعد سحب رخصته الخاصة بالمشاركة في البطولة الآسيوية الأولى للأندية.

وسبق لبيرسبوليس التأهل مرتين لنهائي البطولة (2018 و2020)، وهو واحد من ثلاثة أندية إيرانية استبعدها الاتحاد القاري من المنافسة بعد سحب رخصها؛ بسبب عدم استيفاء الشروط المطلوبة، إلى جانب استقلال طهران وجول جوهر سيرجان.

وقال الاتحاد الآسيوي للعبة الشعبية: ”خلصت لجنة القبول إلى أن الأندية الثلاثة لم تستكمل المتطلبات الإلزامية للمشاركة.. وبناء عليه تحرم من الحصول على تراخيص المشاركة في دوري أبطال آسيا 2022“.

ناد إسباني يصعب مهمة النصر السعودي في ضم الحارس ديميتريفسكي https://t.co/MpcE93stRW pic.twitter.com/u2Nc3cZvny — إرم سبورت (@EremSports) January 25, 2022

ونال الهلال لقب نسخة دوري أبطال آسيا 2021 بعد فوزه في المباراة النهائية 2/0 على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، علما أن الهلال تفوق 2/1 على مواطنه النصر في نصف النهائي.

ولا يشارك النصر في نسخة دوري أبطال آسيا 2022 حيث يشارك في دور المجموعات من السعودية الهلال والشباب والفيصلي، ويلعب الفائز من التعاون السعودي والجيش العراقي.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إن نهائي دوري أبطال آسيا سيقام من مباراتي ذهاب وإياب يومي الـ19 والـ26 من فبراير 2023، على أن تقام مباراة الذهاب في منطقة الغرب، وتقام مباراة الإياب في منطقة الشرق.

ووفقا للاتحاد الآسيوي فقد تقررت مواصلة إقامة المباريات بنظام التجمع، مع إعادة توزيع مواعيد المباريات هذا العام وعام 2023 لضمان تنظيم دوري أبطال آسيا بنجاح.

زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي بين الإشادة والانتقادات https://t.co/xz12er65P1 pic.twitter.com/So0UM4x0HX — إرم سبورت (@EremSports) January 19, 2022

ووفقا للمواعيد الجديدة فإن أندية منطقة غرب آسيا ستتنافس بنظام التجمع وفق المواعيد التالية:

-دور المجموعات: من 7 حتى 27 أبريل 2022 (منافسة بنظام التجمع عبر دوري مجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب).

-دور الـ16: 3 و4 فبراير 2023 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع).

-ربع النهائي: 7 فبراير 2023 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع).

-نصف النهائي: 10 فبراير 2023 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع).

في حين تتنافس أندية شرق آسيا بنظام التجمع وفق المواعيد التالية:

-دور المجموعات: من 15 أبريل حتى 1 مايو 2022 (منافسة بنظام التجمع عبر دوري مجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب).

-دور الـ16: 18 و19 أغسطس 2022 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع).

-ربع النهائي: 22أغسطس 2022 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع).

-نصف النهائي: 25 أغسطس 2022 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع).