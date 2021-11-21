الهلال يكلف الإدارة القانونية برصد السوق السوداء لتذاكر نهائي دوري أبطال آسيا

كشفت صحيفة ”الجزيرة“ أن إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، كلفت الإدارة القانونية برصد السوق السوداء لتذاكر نهائي دوري أبطال آسيا، الذي سيجمع بين الهلال وبوهانغ الكوري، يوم الثلاثاء المقبل.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة، عبر حسابها على تويتر، يوم الأحد، فإن هذا التكليف جاء من أجل ”إلغاء هذه التذاكر واتخاذ الإجراءات الرسمية ببائعيها“.

ويلتقي الهلال مع ضيفه بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، في نهائي دوري أبطال آسيا، المقرر الثلاثاء المقبل، على ملعب ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

ونفدت تذاكر نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وبوهانغ الكوري بعد ساعتين من طرحها، مساء السبت.

وكانت إدارة نادي الهلال طرحت في وقت متأخر، أمس، تذاكر المواجهة التي ستقام الثلاثاء المقبل على ستاد الملك فهد بحضور (58398 مشجعا)، حيث حددت أسعارها بـ6500 ريال للمنصة الذهبية، 3500 ريال للمنصة الفضية، 700 ريال لدرجة البريميوم ”المستحدثة“، واجهة الملعب 200 ريال، والتذاكر الموحدة والعائلات 65 ريالا مع تخصيص الواجهة السفلى أمام المنصة لمشجعي ”القوة الزرقاء“.

ليس سامي الجابر.. الهلال يختار صالح النعيمة للدخول بكأس دوري أبطال آسيا https://t.co/MswrDvOOOt pic.twitter.com/I7uJqOQzuD — إرم سبورت (@EremSports) November 20, 2021

رسالة بن نافل

ووجه فهد بن نافل، رئيس النادي، رسالة حماسية للاعبين والجماهير، عبر حسابه على تويتر، قائلا ”تبقّى أقل من 3 أيام قبل نهائي دوري أبطال آسيا الذي يجمع الهلال بمنافسه بوهانج الكوري في مواجهة نمثل فيها الوطن قبل أن نمثل نادينا“.

وأضاف ”أمامنا منافس شرس ومتمرس يعادل الهلال في مرات تحقيق دوري الأبطال؛ لذا نحن أمام 90 دقيقة لا تخضع لأي معايير أو مقارنات“.

وتابع ”مثلما نثق في قدرات أبطالنا في الملعب، نثق في جماهيرنا العزيزة ونثمن استشعارهم أهمية النهائي، وتشجيعهم المؤثر، وتعاونهم مع القوة الزرقاء؛ ما يحفز أبطالنا ويؤثر على المنافسين، وهو ما نلمسه في الواقع، وأخبرني به اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية“.

ويتربع الهلال على عرش القارة الآسيوية، كأكثر الفرق تحقيقا للبطولة برصيد 3 مرات متساويا مع بوهانغ الذي توج بالعدد ذاته من الألقاب.

وتوج الهلال بالبطولة خلال نسخ 1991 و1999-2000 و2019، بينما حصد الفريق الكوري البطولة في نسخ 1996-97 و1997-98 و2009.

وكان الهلال أنهى انتظارا طويلا من أجل التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، وحصد نسخة 2019، ليحصد اللقب للمرة السابعة في تاريخه بعد غياب دام لـ17 عاما، ويكون النادي الأكثر نجاحا في القارة.

وأصبح الهلال أول فريق ينجح في التأهل إلى نهائي ”دوري أبطال آسيا“ 4 مرات منذ انطلاق البطولة بالمسمى الجديد عام 2002، ليفض الشراكة مع كلّ من الاتحاد، والعين الإماراتي، وأوراوا الياباني، وجيونبوك الكوري الجنوبي التي بلغت النهائي 3 مرات.

ويسعى الهلال لحصد البطولة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، والتتويج باللقب الثاني في البطولة بالنظام الجديد، إذ خسر نهائي عام 2014 ضد وسترن سيدني الأسترالي، ونهائي 2017 أمام أوراوا، قبل أن يتوج بنسخة 2019.