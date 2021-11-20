ليس سامي الجابر.. الهلال يختار صالح النعيمة للدخول بكأس دوري أبطال آسيا

كشفت تقارير إعلامية على أن قائد الهلال التاريخي، صالح النعيمة، هو من سيدخل بكأس دوري أبطال آسيا في مباراة نهائي البطولة القارية، يوم الثلاثاء المقبل.

‏‫وقال الصحفي أحمد العجلان، المقرب من إدارة الهلال، عبر حسابه على تويتر، يوم السبت، إن نادي الهلال سيختار قائده التاريخي صالح النعيمة للدخول بالكأس في نهائي ‫دوري أبطال آسيا، الثلاثاء القادم، على إستاد الملك فهد الدولي“.

ويلتقي الهلال مع نظيره بوهانغ ستيلرز في مباراة نهائي دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء المقبل .

ولا ينسى جمهور الهلال الدخول التاريخي لصالح النعيمة في نهائي دوري أبطال آسيا عام 2019، الذي أقيم على ملعب جامعة الملك سعود، ضد أوراوا ريد دياموندز الياباني.

ووقتها قام النعيمة بمداعبته للقب الآسيوي ثم أشار بإصبعه على شعار الهلال؛ كدليل على أن ”الزعيم“ لن يُفرط في اللقب الآسيوي في هذا العام، وهو ما حدث بالفعل.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أنه قد يتم اختيار سامي الجابر، لاعب ورئيس الهلال السابق، لتولي هذه المهمة هذا العام، ولكن وقع الاختيار في النهاية على صالح النعيمة.

ويتقابل، يوم الثلاثاء المقبل، نادي الهلال السعودي مع نظيره بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي على إستاد الملك فهد الدولي.

ويشهد النهائي الآسيوي المرتقب حضورا جماهيريا كاملا؛ وذلك بعد موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على قرار الاتحاد السعودي بهذا الشأن، مع المحافظة على بروتوكولات التعامل مع جائحة ”كوفيد-19“ في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وفي المملكة.

وستكون هذه المباراة الأولى بين الهلال وبوهانغ ستيلرز في دوري أبطال آسيا.

ووصل الهلال إلى المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا بعد الفوز على غريمه النصر بهدفين مقابل هدف، بينما تأهل بوهانغ بعد تخطي مواطنه أولسان هيونداي حامل لقب النسخة الماضية بركلات الترجيح 5-4.

ويسعى نادي الهلال لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز على بوهانغ ستيلرز في النهائي القاري المرتقب.

وتوج نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا ثلاث مرات، في أعوام (1991، 2000، 2019)، ويسعى ”الزعيم“ لتحقيق اللقب الرابع ليصبح الأكثر تتويجا بهذه البطولة.

بينما حصد بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي لقب دوري أبطال آسيا ثلاث مرات، في أعوام (1997، 1998، 2009).

وكان نهائي دوري أبطال آسيا في السابق يُلعب على مباراتين، ذهابا وإيابا، لكن هذا الموسم سيقام من مباراة واحدة كما حدث الموسم الماضي.