تقرير: تأجيل مباراة الهلال ضد أبها لمدة 48 ساعة بسبب نهائي دوري أبطال آسيا

كشفت صحيفة ”الرياضية“ أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قررت تأجيل مباراة أبها ضد الهلال ضمن مواجهات الجولة الـ13 لدوري المحترفين السعودي، لمدة 48 ساعة.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة، يوم السبت، فإن المباراة ستقام يوم الأحد 28 نوفمبر بدلا من الجمعة.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادرها، أن ”رابطة الدوري وافقت على تأجيل المباراة بعد طلب إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، وموافقة مسؤولي نادي أبها؛ نظرا لضيق الوقت للزعيم بسبب نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان من المقرر أن يواجه الهلال نظيره أبها، في الجولة 13 من مسابقة الدوري، يوم 26 نوفمبر الجاري، أي بعد 3 أيام من النهائي الآسيوي.

ويتقابل، يوم الثلاثاء المقبل، نادي الهلال السعودي مع نظيره بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي على استاد الملك فهد الدولي.

ويشهد النهائي الآسيوي المرتقب حضورا جماهيريا كاملا؛ وذلك بعد موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على قرار الاتحاد السعودي بهذا الشأن، مع المحافظة على بروتوكولات التعامل مع جائحة ”كوفيد-19“ في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وفي المملكة.

وستكون هذه المباراة الأولى بين الهلال وبوهانغ ستيلرز في دوري أبطال آسيا.

بافتيمبي غوميز: نادي الهلال يريد الفوز بدوري أبطال آسيا مجددا ولن نتهاون أمام بوهانغ ستيلرز https://t.co/X09Lp54Udn pic.twitter.com/s0e0lSWjfM — إرم سبورت (@EremSports) November 20, 2021

ووصل الهلال إلى المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا بعد الفوز على غريمه النصر بهدفين مقابل هدف، بينما تأهل بوهانغ بعد تخطي مواطنه أولسان هيونداي حامل لقب النسخة الماضية بركلات الترجيح 5-4.

ويسعى نادي الهلال لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز على بوهانغ ستيلرز في النهائي القاري المرتقب.

وتوج نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا ثلاث مرات، في أعوام (1991، 2000، 2019)، ويسعى ”الزعيم“ لتحقيق اللقب الرابع ليصبح الأكثر تتويجا بهذه البطولة.

بينما حصد بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي لقب دوري أبطال آسيا ثلاث مرات، في أعوام (1997، 1998، 2009).

وكان نهائي دوري أبطال آسيا في السابق يُلعب على مباراتين، ذهابا وإيابا، لكن هذا الموسم سيقام من مباراة واحدة كما حدث الموسم الماضي.

ويحتل نادي الهلال المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، بينما يحتل فريق أبها المركز الـ14 برصيد 10 نقاط.