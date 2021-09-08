هل يتأهل النصر إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بدون لعب؟

تقدم نادي تراكتور سازي الإيراني بطلب إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يطلب فيه تأجيل مباراته أمام النصر السعودي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وجاء طلب النادي الإيراني بعد ظهور عدة نتائج إيجابية لفيروس كورونا بين لاعبيه، حيث بات الفريق يمتلك 12 لاعبا فقط لمواجهة النصر.

وقال النادي في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني، يوم الأربعاء: ”بسبب الظروف الحالية، أرسل النادي خطابا إلى أمين عام اتحاد الكرة يطلب فيها تأجيل المباراة ضد النصر السعودي“.

وأضاف: ”من بين 18 لاعباً في القائمة الآسيوية هناك ثلاثة لاعبين هم محمد عباس زاده وعلي فتحي وسيد محمد خورام الحسيني، مصابين بالإضافة إلى بيمان بابائي الموقوف، فيما أنهى اللاعب صياد كوكبي عقده، بالإضافة إلى وجود حالات إيجابية لفحص كورونا، وبناء على ذلك ونظرا لعدد اللاعبين الباقين على قائمة الاتحاد الآسيوي، والتي لم تصل إلى النصاب القانوني، فقد طلب تراكتور في هذه الرسالة تأجيل المباراة ضد النصر أو موافقة النادي على الانسحاب من دوري أبطال آسيا“.

تراكتور يطلب تأجيل مباراته مع النصر لإصابة عدد كبير من لاعبيه بكوروناhttps://t.co/w14iENzL42 — إرم سبورت (@EremSports) September 8, 2021

ومن المقرر أن يواجه النصر نظيره تراكتور يوم 14 سبتمبر الجاري، في دور الـ16، ضمن منافسات البطولة القارية، بالعاصمة القطرية الدوحة.

ولم يرد الاتحاد الآسيوي أو يعلن عن موقفه الرسمي حتى الآن.

وإذا استمر وضع تراكتور كما هو، سيتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرارا برفض تأجيل المباراة كما حدث من قبل مع ناديي الوحدة الإماراتي والهلال السعودي.

وبحسب بيان تراكتور فإن رفض تأجيل المباراة قد يعني انسحابهم، ما يمنح النصر التأهل للدور ربع النهائي.

ويأتي موقف تراكتور مشابها لما حدث سابقا مع ناديي الهلال السعودي والوحدة الإماراتي، حيث اعتبر الهلال منسحبا في نسخة دوري الأبطال عام 2020.

ولم يستطع الهلال وقتها خوض مواجهته أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا بسبب عدم اكتمال قائمته للمواجهة، بسبب إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا، حيث أخفق في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعبًا من أجل خوض المباراة، وذلك بحسب المادة 4.3 من اللوائح الخاصة لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة كوفيد-19، وبالتالي تم اعتباره منسحبا من البطولة.

وفي موقف مشابه أيضا العام الماضي، اعتمد الاتحاد الآسيوي نادي الوحدة الإماراتي منسحبا من منافسات البطولة.

وواجه نادي الوحدة أزمة أيضا في استكمال النسخة السابقة من المسابقة، بسبب وجود إصابات بفيروس كورونا بين صفوفه.

وتنص المادة 4.1 من التعليمات الخاصة لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال فترة جائحة كورونا على، أنه ”في حالة عدم تمكن الفريق أو النادي المشارك من السفر إلى الدولة المضيفة أو/و ملعب المباراة بسبب قيود السفر أو أي قيود أخرى متعلقة بفيروس كوفيد-19، فإن الفريق المشارك/النادي المشارك يعتبر منسحباً من البطولة“.