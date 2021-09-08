تراكتور يطلب تأجيل مباراته مع النصر لإصابة عدد كبير من لاعبيه بكورونا

أصيب لاعبون جدد من نادي تراكتور سازي الإيراني بفيروس كورونا المستجد، لتزداد أزمات الفريق الأخيرة، قبل مواجهته نادي النصر السعودي في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021، حيث تقدم مسؤولي الفريق بطلب للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بطلب لتأجيل المواجهة.

وضربت أزمة عنيفة تراكتور الإيراني، بعد احتجاجات قوية من الجماهير أمام بوابات النادي، حيث اضطر جمشيد نظمي، رئيس النادي، إلى إعلان استقالته، كما تم إصدار بيان رسمي أكد من خلال المسؤولين، بتجميد جميع الأنشطة، بينها الفريق الأول لكرة القدم.

وقال الإعلامي الإيراني، داوود إيكدري، الذي يعمل في وكالة فارس للأنباء الإيرانية، عبر حسابه على موقع ”تويتر“، يوم الأربعاء: ”نادي تراكتور يعلن إصابة لاعبين من قائمة الفريق لمواجهة النصر بفیروس کورونا“.

ومع تبقي 6 أيام على لقاء مواجهة النصر آسيويا، فقد تأكدت إصابة 5 لاعبين من نادي تراكتور بفيروس كورونا، ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن أسمائهم.

وشدد داوود إيكدري، أن ”تراکتور تقدم بطلب للاتحاد الآسیوي لكرة القدم من أجل تأجیل مباراة أمام النصر بسبب عدم وصول عدد لاعبیه إلی 13 لاعبا متاحين لخوض هذه المباراة“.

وأوضح الإعلامي الإيراني: ”تم تحديد عدد اللاعبين في قائمة تراكتور ضد النصر، وحسب مصادرنا بأن الفريق لا یسطتیع خوض المباراة لأن لدیه 12 لاعبا فقط في القائمة بسبب الإصابات وتفشي فيروس کورونا“.

ویواجه النادي الإيراني نقصان في صفوف لاعبيه ما اضطره إلى استكمال قائمته الآسيوية أمام النصر في دوري أبطال آسیا بضم لاعبي فريقه تحت 23 عاما في هذه المباراة، كما أعلن النادي غیاب محمد عباس زاده عن المباراة بسبب الإصابة.

واستأنف فريق تراكتور تدريباته بعد إيقافها الفترة الماضية بسبب احتجاجات الجمهور على سوء الإدارة.

ويلتقي النصر السعودي الثلاثاء الـ14 من سبتمبر الجاري مع تراكتور على ملعب حمد بن جاسم، بنادي السد في الدوحة.

تراكتور تأهل إلى الدور الثاني من البطولة القارية، باحتلاله المركز الثاني في دور المجموعات.

بينما تأهل النصر للدور ثمن النهائي، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، متفوقا على السد القطري، ضمن منافسات غرب آسيا التي أقيمت خلال شهر أبريل الماضي.