تقرير: تراكتور لن ينسحب من مواجهة النصر في دوري أبطال آسيا

كشف الإعلامي الإيراني ”davood igdery“، على أن مسؤولي نادي تراكتور سازي، اتخذوا قرارا بعدم الانسحاب من مواجهة نادي النصر السعودي في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021.

وضربت أزمة عنيفة نادي تراكتور سازي الإيراني، بعد احتجاجات قوية من الجماهير أمام بوابات النادي، حيث اضطر جمشيد نظمي، رئيس النادي، لإعلان استقالته، كما تم إصدار بيان رسمي أكد من خلال المسؤولين، بتجميد جميع الأنشطة، بينها الفريق الأول لكرة القدم.

وكان ”davood“ قد نشر تغريدة سابقة، قال فيها: ”سيحدد مستقبل فريق تراكتور خلال الـ48 ساعة المقبلة، سواء بالحضور أو الانسحاب من مباراة النصر، في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا“.

ولكن اليوم الإثنين، نقل الإعلامي الإيراني نفسه، تصريحات على لسان جواد ششغلاني، رئیس مجلس کرةالقدم في محافظة أذربایجان الشرقیة، قائلًا: ”إننا نساعد تراکتور، حتی یلعب أمام النصر السعودي في دوري أبطال آسیا، ثم نحدد مستقبل إدارة الفریق الجدید“.

تراكتور الإيراني تأهل إلى الدور الثاني من البطولة القارية، باحتلاله المركز الثاني في دور المجموعات، حيث سيلاقي النصر السعودي الثلاثاء الـ14 من سبتمبر الجاري، على ملعب حمد بن جاسم، بنادي السد في الدوحة.

بينما تأهل النصر للدور ثمن النهائي، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، متفوقًا على السد القطري، ضمن منافسات غرب آسيا التي أقيمت خلال شهر أبريل الماضي.