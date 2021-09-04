إعلامي إيراني: تراكتور سازي قد ينسحب من مواجهة النصر السعودي

كشف الإعلامي الإيراني ”davood igdery“ أن الأزمة التي يواجهها نادي تراكتور سازي قد تجبره على الانسحاب من مواجهة نادي النصر السعودي، في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء 14 سبتمبر الجاري.

وقال ”davood“ عبر حسابه على ”تويتر“، يوم السبت: ”خاص، سیحدد مستقبل فريق تراکتور خلال الـ48 ساعة المقبلة، سواء بالحضور أو الانسحاب من مباراته ضد النصر في دور الـ16 بأبطال آسیا“.

ومن المقرر أن يواجه النصر نظيره تراكتور الإيراني يوم الثلاثاء 14 سبتمبر الجاري، على ملعب خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان الإعلامي الإيراني نشر عبر حسابه، ظهر اليوم، بعض اللقطات المصورة أمام مقر نادي تراكتور، والتي ترصد احتجاج جمهور النادي ضد الإدارة.

وقال: ”احتجاج جمهور تراكتور أمام مقر النادي بسبب سوء الإدارة، ويطلب استقالة عاجلة لجمشيد نظمي رئيس النادي“.

وأصدر النادي الإيراني بياناً أعلن من خلاله تجميد جميع الأنشطة، بينها الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح البيان المنشور عبر موقع النادي الرسمي أن القرار الذي اتخذته الإدارة يأتي في ظل استمرار الاحتجاجات من بعض الجماهير، وتجمعها الدائم خلال الأيام الماضية، ما كان سبباً في توتر الأجواء، وغياب الهدوء في الأرجاء.

وجاء في نص البيان: ”مع الأخذ في الاعتبار التوترات الأخيرة حول فريق تراكتور الأول لكرة القدم، والتجمع المتكرر لحوالي 150 شخصًا في الأيام الأخيرة في النادي، مما عطل هدوء الفريق، وعليه تم إغلاق التدريبات“.

وأضاف البيان: ”وفقًا لمطالب الحاضرين من مجلس إدارة كرة القدم، تم اتخاذ قرار اعتبارًا من الرابع من سبتمبر بتعليق جميع أنشطة النادي، تم اتخاذ قرار المجلس، بعد الأحداث الأخيرة التي وقعت في أكثر اللحظات حرجًا للفريق“.

قبل مواجهة النصر.. استقالة رئيس تراكتور الإيراني بعد احتجاجات قوية من الجماهير https://t.co/faYjKmmWcP pic.twitter.com/RNQqNQV1VL — إرم سبورت (@EremSports) September 4, 2021

وكان النصر قد تأهل للدور ثمن النهائي بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، متفوقا على السد القطري، ضمن منافسات غرب آسيا التي أقيمت خلال شهر أبريل الماضي.

وتواجه معظم الأندية الإيرانية ظروفا مالية صعبة، ومنها نادي تراكتور الذي تخلى عن عدد من نجومه؛ بسبب عدم قدرته على دفع رواتبهم، مع ضمه في المقابل لاعبين فقط حتى الآن، هما لاعب الوسط علي رضا نقي زادة القادم من فريق ميس رافسنجان، والمهاجم أمير إبراهيم زادة.

واختتم تراكتور الدوري الإيراني الذي انتهى خلال شهر يوليو الماضي في المركز الرابع برصيد 45 نقطة، بالفوز في 12 مباراة والتعادل في 9، مع 9 هزائم، مع تسجيله 35 هدفا، ودخول شباكه 29 في المقابل، ما أبعد الفريق تماما عن المنافسة هذا الموسم.