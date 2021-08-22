جارديم يفاضل بين هذا الخماسي لإكمال قائمة أجانب الهلال في دوري أبطال آسيا

كشفت صحيفة ”الجزيرة“ أن البرتغالي ليوناردو جارديم، مدرب نادي الهلال السعودي، ما زال يفاضل بين 5 من عناصره الأجنبية لاختيار اثنين منهم، يكمل بهما قائمة المحترفين الأجانب للمشاركة في الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال آسيا.

وأوضحت الصحيفة، يوم الأحد، أن قائمة الهلال في دوري الأبطال ستضم جميع اللاعبين الدوليين في المنتخبين الأول والأولمبي وعددا من اللاعبين الشباب.

وعن المحترفين الأجانب بالقائمة الآسيوية للهلال، فإن جارديم استقر بصفة نهائية على وضع ماتيوس بيريرا وجانج هيون سو أول اسمين بالفريق في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأوضحت أن جارديم يفاضل بين كويلار وفييتو وكاريلو وماريغا وغوميز، لاختيار اثنين منهم يكمل بهما قائمة أجانب آسيا، إلى جانب الثنائي السابق ذكرهما.

🤷🏻‍♂️ هدووووووء.. من فضلك هدوووووء pic.twitter.com/23qqrvEdGr — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 20, 2021

ويواجه الهلال الاستقلال الإيراني في ملعب نادي الوصل بزعبيل دبي، يوم الإثنين 13 من سبتمبر المقبل.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر مؤخرا إقامة نهائي دوري أبطال آسيا والأدوار الإقصائية للمنطقة الغربية في السعودية.

وأشار الاتحاد في بيانه إلى التزامه بقرار لجنة المسابقات، والتي أقرت في 2018 لعب الأدوار الإقصائية بنظام الدورة المجمعة.

وقرر الاتحاد إقامة جميع الأدوار الإقصائية من جولة واحدة، وسيقام الدور ربع النهائي ونصف النهائي للمنطقة الغربية خلال الفترة ما بين 16 إلى 19 أكتوبر في السعودية.

كما قرر الاتحاد إقامة ربع ونصف نهائي المنطقة الشرقية في كوريا الجنوبية، خلال الفترة ما بين 17 إلى 20 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا يوم 23 نوفمبر المقبل، في السعودية أيضا.

ويعد فريق أولسن هيونداي الكوري هو حامل لقب البطولة، بعدما توج بها العام الماضي للمرة الثانية في تاريخه.