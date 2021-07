كوريا الجنوبية تستضيف مباريات في ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن مدينة جيونجو في كوريا الجنوبية ستستضيف مباريات في دور الثمانية، ودور نصف النهائي لفرق الشرق بدوري أبطال آسيا لكرة القدم في أكتوبر تشرين الأول المقبل.

وسيقام دور الثمانية في 17 أكتوبر، بينما سيجري دور نصف النهائي بعده بثلاثة أيام.

وسيلتقي أولسان هيونداي حامل اللقب مع كاواساكي، وسيلعب دايجو مع ناجويا جرامبوس في 14 سبتمبر أيلول في دور الـ16.

🚨 OFFICIAL 🚨

The battle for #ACL2021 quarter-finals spots heats up with some big clashes on the horizon 🔥

East quarter-finals and semi-final matches will be held in Jeonju 🇰🇷 pic.twitter.com/bUY76IwAFl

— #ACL2021 (@TheAFCCL) July 30, 2021