رياضة

كوريا الجنوبية تستضيف مباريات في ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا
تاريخ النشر: 30 يوليو 2021 8:15 GMT
تاريخ التحديث: 30 يوليو 2021 10:30 GMT

كوريا الجنوبية تستضيف مباريات في ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا

دور الثمانية سيقام في 17 أكتوبر بينما سيجري دور نصف النهائي بعده بثلاثة أيام.

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المصدر: رويترز

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن مدينة جيونجو في كوريا الجنوبية ستستضيف مباريات في دور الثمانية، ودور نصف النهائي لفرق الشرق بدوري أبطال آسيا لكرة القدم في أكتوبر تشرين الأول المقبل.

وسيقام دور الثمانية في 17 أكتوبر، بينما سيجري دور نصف النهائي بعده بثلاثة أيام.

وسيلتقي أولسان هيونداي حامل اللقب مع كاواساكي، وسيلعب دايجو مع ناجويا جرامبوس في 14 سبتمبر أيلول في دور الـ16.

وسيلعب تشونبوك البطل مرتين مع باثوم يونايتد في اليوم التالي، بينما سيلتقي سيريزو مع بوهانغ ستيلرز.

تجدر الإشارة إلى أن مباريات دور الـ16 تجمع الهلال السعودي مع استقلال طهران الإيراني، والنصر السعودي مع تركتور سازي تبريز الإيراني، والشارقة الإماراتي مع مواطنه الوحدة، واستقلال دوشنبه الأوزبكي مع برسيبوليس الإيراني.

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