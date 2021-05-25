ماذا يحتاج نادي النصر للتأهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل؟

اقتنص نادي النصر تعادلا صعبا بهدف لمثله من نظيره الوحدة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة 29 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ورفع التعادل رصيد النصر إلى 46 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي، بفارق 7 نقاط عن الاتحاد الثالث، ليفقد أحلامه بالتأهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل، بينما ارتفع رصيد الوحدة إلى 32 نقطة في المركز الـ14، أول مراكز الهبوط، بفارق نقطة واحدة خلف الباطن ونقطتين خلف القادسية، قبل جولة من النهاية.

وأصبح نادي النصر مُطالبا بتحقيق لقب بطولة دوري أبطال آسيا هذا العام، حتى يضمن مُشاركته في البطولة الآسيوية العام المُقبل.

ونجح النصر أخيرا في التأهل للدور الثاني في دوري أبطال آسيا للموسم الحالي كمتصدر عن مجموعته التي ضمت كلا من السد القطري والوحدات الأردني وفولاد الإيراني.

وسيواجه النصر في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021 نظيره تراكتور الإيراني، الذي نجح في التأهل كأحد أفضل الوصفاء بعد أن جمع 10 نقاط.

وتقام مباريات دور الـ16 والدور ربع النهائي من جولة واحدة خلال يومي 13 – 14 من شهر سبتمبر المقبل.

وفي المقابل، يقام الدور قبل النهائي بنظام مباراتي الذهاب والإياب خلال شهر أكتوبر، على أن يقام النهائي في شهر نوفمبر.