نادي النصر يستقر على عودة ماشاريبوف وقيده آسيويا

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر السعودي قررت عودة الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، الذي كان معارا لنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، للفريق من أجل ضمه للقائمة الآسيوية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، يوم الأحد، فإن ماشاريبوف سيتم قيده في قائمة ”العالمي“، بدلا من الأرجنتيني بيتي مارتينيز الذي تعرض لإصابة في الركبة ستبعده عن الملاعب لمدة 6 أشهر.

كما أوضحت الصحيفة أن البرازيلي مانو مينيز، مدرب النصر، أكد حاجته لخدمات اللاعب الأوزبكي، خاصة في الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا، التي ستقام في منتصف سبتمبر المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ”العالمي“ ستقوم بتسجيل ماشاريبوف لاعبا آسيويا بدلًا من الحارس الأسترالي برادلي جونز، الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، ويبدو قريبا بشدة من الرحيل عن الفريق.

🎥| ملخص أبرز ماقدمه لاعبنا المعار ماشاريبوف في مباراة الهلال . pic.twitter.com/VQOrv0ZiF9 — Different (@iFHD70) April 30, 2021

وتأهل النصر إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تصدره منافسات المجموعة الرابعة، برصيد 11 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن السد القطري ”الوصيف“.

وسيواجه النصر نظيره تراكتور الإيراني في دور الـ16 من البطولة، الذي تأهل كأفضل ثاني بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية بـ10 نقاط خلف الشارقة المتصدر بـ11 نقطة.

وضم النصر ماشاريبوف، البالغ 27 عاما، في يناير الماضي، قادما من باختاكور الأوزبكي، حيث كان من المقرر أن يتم قيده في قائمة الفريق، لكن النادي تم حرمانه من التعاقدات بسبب عدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة.

وتألق ماشاريبوف مع شباب الأهلي، الفترة الماضية، حيث سجل هدفا وصنع 4 أخرى، خلال 10 مباريات رسمية في الدوري الإماراتي، كما أحرز ثنائية في بطولة الكأس، فضلا عن صناعته هدفين في مشوار الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويحتل النصر المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 39 نقطة، بعد مرور 26 جولة من عمر المسابقة، ليقترب كثيرا من اقتحام المربع الذهبي، وحجز مقعد في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.