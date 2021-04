ملبورن سيتي يخوض جولة فاصلة للتأهل لدوري أبطال آسيا

اقترب نادي ملبورن سيتي الأسترالي، خطوة من التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد إلغاء مواجهته في الدور التمهيدي للبطولة، أمام شان يونايتد، القادم من ميانمار، بسبب انسحاب الأخير من البطولة.

وبناء على ذلك تقدم ملبورن سيتي للمرحلة التالية، وهي خوض جولة فاصلة في مواجهة سيريزو أوساكا الياباني، وسيتأهل الفائز منهما لمرحلة المجموعات، لينافس ضمن المجموعة العاشرة، إلى جانب أندية: بورت التايلاندي، وقوانغتشو إف.سي الصيني، وكيتشي من هونج كونغ.

وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، انسحاب شان يونايتد، بسبب حالة الطوارئ المطبقة في ميانمار، وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد.

