رياضة

ملبورن سيتي يخوض جولة فاصلة للتأهل لدوري أبطال آسيا
تاريخ النشر: 30 أبريل 2021 10:17 GMT
تاريخ التحديث: 30 أبريل 2021 11:30 GMT

ملبورن سيتي يخوض جولة فاصلة للتأهل لدوري أبطال آسيا

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أكد انسحاب شان يونايتد، بسبب حالة الطوارئ المطبقة في ميانمار، وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد.

+A -A
المصدر: رويترز

اقترب نادي ملبورن سيتي الأسترالي، خطوة من التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد إلغاء مواجهته في الدور التمهيدي للبطولة، أمام شان يونايتد، القادم من ميانمار، بسبب انسحاب الأخير من البطولة.

وبناء على ذلك تقدم ملبورن سيتي للمرحلة التالية، وهي خوض جولة فاصلة في مواجهة سيريزو أوساكا الياباني، وسيتأهل الفائز منهما لمرحلة المجموعات، لينافس ضمن المجموعة العاشرة، إلى جانب أندية: بورت التايلاندي، وقوانغتشو إف.سي الصيني، وكيتشي من هونج كونغ.

وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، انسحاب شان يونايتد، بسبب حالة الطوارئ المطبقة في ميانمار، وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد.

وأقيمت مباريات دور المجموعات الخاصة بمنطقة غرب آسيا، في بؤر مؤمنة، خلال أبريل/ نيسان الجاري.

وستقام مباريات مجموعات شرق آسيا بالطريقة نفسها، خلال يونيو/ حزيران، ويوليو/ تموز، المقبلين.

وينافس في دور المجموعات، 40 فريقًا في الموسم الحالي، بعد زيادة العدد من 32 فريقًا.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play