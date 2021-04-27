رياضة

ترتيب مجموعة الهلال بعد الفوز على أجمك.. وسقوط شباب الأهلي أمام استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا
تاريخ النشر: 27 أبريل 2021 21:03 GMT
تاريخ التحديث: 27 أبريل 2021 22:30 GMT

ترتيب مجموعة الهلال بعد الفوز على أجمك.. وسقوط شباب الأهلي أمام استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا

حقق نادي الهلال السعودي فوزا ثمينا على نظيره أجمك الأوزبكي، بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حقق نادي الهلال السعودي فوزا ثمينا على نظيره أجمك الأوزبكي، بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وسجل الأرجنتيني لوسيانو فييتو، هدفًا في الدقيقة 39، من عمر المباراة.

وأضاف الهدف الثاني، النجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز مع الدقيقة 47.

وجاء الهدف الثالث عن طريق ياسر الشهراني في الدقيقة 58.

وفي نفس المجموعة، حقق استقلال دوشنبه فوزا قاتلا على شباب الأهلي دبي بهدف نظيف.. ليودع الفريق الإماراتي منافسات دوري أبطال آسيا من دور المجموعات.

وخطف استقلال الفوز في المباراة في الثواني الأخيرة عن طريق أليشير جليلوف ليحقّق الانتصار الثالث.

وبهذه النتيجة، تصدر استقلال مجموعته برصيد 10 نقاط، وفي المركز الثاني الهلال برصيد 10 نقاط، وشباب الأهلي ثالثا برصيد 4 نقاط، وأجمك رابعا برصيد 4 نقاط.

ويلتقي الهلال مع شباب الأهلي في الجولة الأخيرة يوم الجمعة المقبل، بينما يواجه استقلال دوشنبه فريق أجمك، وتحسم المواجهتين هوية الفريق صاحب المركز الأول.

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