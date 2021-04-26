رياضة

الاتحاد الآسيوي يعلن إيقاف إسماعيل مطر 3 مباريات بعد طرده في مباراة الوحدة والريان
تاريخ النشر: 26 أبريل 2021 11:40 GMT
تاريخ التحديث: 26 أبريل 2021 12:45 GMT

الاتحاد الآسيوي يعلن إيقاف إسماعيل مطر 3 مباريات بعد طرده في مباراة الوحدة والريان

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم إيقاف إسماعيل مطر، لاعب نادي الوحدة الإماراتي، لمدة 3 مباريات، بسبب سوء السلوك، بعد طرده في مواجهة فريقه الأخيرة

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم إيقاف إسماعيل مطر، لاعب نادي الوحدة الإماراتي، لمدة 3 مباريات، بسبب سوء السلوك، بعد طرده في مواجهة فريقه الأخيرة ضد الريان القطري، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ودخل مطر في مشادة مع دامي تراوري، مدافع الريان، وقام بخنقه، خلال الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بفوز الوحدة بهدف نظيف وعززت حظوظه في التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

وقررت اللجنة إيقاف إسماعيل مطر لثلاث مباريات وتغريمه ألف دولار أمريكي؛ ما يعني انتهاء مشواره في دور المجموعات وغيابه عن مباراة دور الـ16 حال تأهل الوحدة.

الوحدة يتواجد ثانيًا في مجموعته برصيد 7 نقاط خلف المتصدر برسبوليس صاحب الـ12 نقطة، فيما يمتلك غوا الهندي نقطتين في المركز الرابع ويتذيل الريان المجموعة بنقطة واحدة.

وسيواجه الوحدة نظيره برسبوليس، اليوم الاثنين، ضمن الجولة الرابعة، وسيختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة غوا مستضيف المجموعة يوم الخميس المقبل.

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