التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة القوة الجوية ضد الشارقة في دوري أبطال آسيا

تقام اليوم الاثنين، منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال آسيا بمواجهة قوية تجمع بين القوة الجوية العراقي والشارقة الإماراتي، كما يلعب تركتور الإيراني ضد باختاكور الأوزبكي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة القوة الجوية والشارقة.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة القوة الجوية مع الشارقة على ملعب الأخير في الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين بتوقيت الإمارات، التاسعة مساء بتوقيت العراق.

وتذاع المباراة عبر تطبيق GSA LIVE بصوت المعلق محمد الخامسي.

طريقة مشاهدة GSA live الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا على أجهزة iOS وapple tv وأندرويد وتابلت https://t.co/7CQlnGByrD pic.twitter.com/YQfHlvUz7u — إرم سبورت (@EremSports) April 14, 2021

ترتيب المجموعة

يحتل الشارقة صدارة الترتيب برصيد 8 نقاط بعدما فاز مرتين وتعادل مثلهما ولم يعرف طعم الخسارة، وسجل الفريق الإماراتي 6 أهداف واستقبل هدفين.

ويحتل تركتور المركز الثاني برصيد 6 نقاط من فوز وحيد و3 تعادلات ودون هزيمة أيضاً، وسجل 4 أهداف واستقبل 3 أهداف.

ويحتل باختاكور المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعدما حقق 3 تعادلات وتلقى هزيمة وحيدة ودون هزيمة وسجل الفريق 5 أهداف واستقبل 8 أهداف.

ويحتل القوة الجوية المركز الرابع برصيد نقطتين دون أي انتصار وبتعادلين وهزيمتين، ولم يسجل الفريق أي هدف واستقبل هدفين.

فرص التأهل

ينص نظام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا على تأهل الفريق المتصدر في المجموعات العشر إلى دور الستة عشر (ثمن النهائي) بشكل مباشر.

ويتبقى 6 مقاعد في ثمن النهائي يتم تقسيمها بين مجموعات الشرق والغرب لاختيار أفضل 3 فرق تحتل المركز الثاني في كل منهما، وتشمل مجموعات غرب القارة من الأولى للخامسة منافسة شرسة على أفضل فرق الوصافة قبل الجولة الخامسة وقبل الأخيرة.

ويبقى ترتيب أفضل فرق الوصافة في مجموعات غرب القارة الخمس كالتالي:

1- الاستقلال الإيراني (7نقاط).

2- السد القطري (7 نقاط).

3- الهلال السعودي (7 نقاط).

4- الوحدة الإماراتي (7 نقاط).

5- تركتور الإيراني (6 نقاط).

ويأمل الشارقة تحقيق الفوز وهو ما يضمن له التأهل حال تعادل تركتور مع باختاكور أو فوز الأخير.

⛳️ | يـــوم المبـــاراة ▫️القوة الجوية Vs الشارقة

▫️الساعـة 10:00 مسـاءً

▫️استـاد نـادي الشارقـة

▫️#دوري_أبطال_آسيا 💬 شاركونا توقعاتكم ؟ #نادي_الشارقة pic.twitter.com/8qQSJ2iMI4 — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) April 26, 2021

آمال الشارقة

يسعى الشارقة لتحقيق الفوز الثالث وقطع خطوة واسعة نحو التأهل إلى ثمن النهائي مع مديره الفني عبد العزيز العنبري.

وقال العنبري في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه بذل جهداً كبيراً ويلعب مباراة كل 72 ساعة وهو معدل صعب للغاية، ولكن فريقه يأمل حصد الفوز الذي يسمح له بالتأهل بنسبة كبيرة لثمن النهائي.

وأوضح أن فريقه تعلم درس النسخة الماضية ويتطلع لتحقيق التأهل إلى دور الستة عشر خاصة أن اللاعبين يدركون المسؤولية جيداً ولديهم الرغبة في الصعود.

ويستعيد الشارقة جهود الثنائي إيغور كورنادو والحسن صالح، ويلعب الفريق بتشكيلة تضم على الأرجح الحارس عادل الحوسني وأمامه شاهين عبد الله وعبد الله غانم والحسن صالح وخالد إبراهيم للدفاع.

ويقود خط الوسط لوان بيريرا ومحمد آل عبد الله وخالد باوزير وخلفهم لاعب الارتكاز الموهوب أوتابيك شوكوروف مع ثنائي الهجوم إيغور كورنادو وكايو لوكاس.

🎙 جانب من حديث مدربنا الوطني عبدالعزيز العنبري في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أمام فريق القوة الجوية ضمن منافسات الدور الثاني من #دوري_أبطال_آسيا 🏆 #نادي_الشارقة pic.twitter.com/Q1vi79vLGs — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) April 25, 2021

أسلحة القوة الجوية

يسعى القوة الجوية لتحقيق الفوز الأول ومصالحة جماهيره بعد العروض المهزوزة وعجزه عن تسجيل أي هدف في الجولات الأربع الماضية.

وقال أيوب أوديشو، مدرب القوة الجوية، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه عانى بعض الأخطاء التي أثرت على مسيرته بخلاف أن الفريق العراقي لديه مشكلة واضحة في إنهاء المحاولات.

ويغيب عن القوة الجوية لاعبه ميثم جبار، ويعتمد الفريق العراقي على تشكيلة تضم الحارس فهد طالب وأمامه ثلاثي الدفاع أحمد خلف وحسن رائد وعلي كاظم مع ثنائي الارتكاز علي محسن ومحمد علي عبود ويميناً سامح سعيد ويساراً همام طارق.

ويقود خط الهجوم إبراهيم بايش وحمادي أحمد عبد الله وجيفرسون في غياب القناص أيمن حسين للإصابة.

وقال طارق العشري، مدرب الشعب الإماراتي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن القوة الجوية لديه أوراق مهمة قادرة على إزعاج الشارقة خاصة همام طارق صاحب الخبرات وجيفرسون، وبالتالي فإن اللقاء لن يكون سهلاً.

وأكد العشري أن الشارقة مطالب بالتسجيل المبكر لقتل المباراة واستغلال الفرص التي تسنح له خاصة أن الفريق سيعاني بدنياً في الشوط الثاني.