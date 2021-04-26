التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الوحدات في دوري أبطال آسيا

يخوض نادي النصر السعودي مهمة صعبة أمام الوحدات الأردني، مساء اليوم الاثنين، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من عمر المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال آسيا.

وتقام في التوقيت ذاته مواجهة مثيرة بين فولاد خوزستان الإيراني والسد القطري في منافسات الجولة ذاتها.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة النصر ضد الوحدات.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين النصر والوحدات على ملعب ”مرسول بارك“ في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر تطبيق GSA LIVE بصوت المعلق عبدالله الحربي.

وتقام في التوقيت ذاته مواجهة فولاد ضد السد، وتذاع عبر تطبيق GSA LIVE بصوت المعلق خالد اليوسف.

طريقة مشاهدة GSA live الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا على أجهزة iOS وapple tv وأندرويد وتابلت https://t.co/7CQlnGByrD pic.twitter.com/YQfHlvUz7u — إرم سبورت (@EremSports) April 14, 2021

ترتيب المجموعة

يحتل النصر السعودي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بعدما حصد 8 نقاط من 4 جولات بتحقيق انتصارين وتعادلين ودون أي هزيمة، وسجل الفريق 6 أهداف واستقبل هدفين.

ويحتل السد القطري المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وحصد الفريق انتصارين وتعادل مرة وخسر مثلها، وسجل السد 7 أهداف واستقبل 5 أهداف.

ويحتل فولاد الإيراني المركز الثالث برصيد 5 نقاط من فوز وحيد وتعادلين وهزيمة.. وسجل الفريق 3 أهداف واستقبل 4 أهداف.

ويبقى الوحدات في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، وفقد فرص التأهل وسجل الفريق هدفا واستقبل 6 أهداف.

فرص التأهل

ينص نظام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا على تأهل الفريق المتصدر في المجموعات العشر إلى دور الستة عشر (ثمن النهائي) بشكل مباشر.

ويتبقى 6 مقاعد في ثمن النهائي يتم تقسيمها بين مجموعات الشرق والغرب لاختيار أفضل 3 فرق تحتل المركز الثاني في كل منهما، وتشمل مجموعات غرب القارة من الأولى للخامسة منافسة شرسة على أفضل فرق الوصافة قبل الجولة الخامسة وقبل الأخيرة.

ويبقى ترتيب أفضل فرق الوصافة في مجموعات غرب القارة الخمس كالتالي:

1- الاستقلال الإيراني (7نقاط).

2- السد القطري (7 نقاط).

3- الهلال السعودي (7 نقاط).

4- الوحدة الإماراتي (7 نقاط).

5- تركتور الإيراني (6 نقاط).

النصر.. والاقتراب من التأهل

ويسعى النصر للاقتراب من التأهل إلى ثمن النهائي وقطع خطوة مهمة نحو هذا الهدف وهو ما يأتي بشكل أساس بحصد الفوز على الوحدات والوصول إلى النقطة 11، والتي تضمن له التأهل رسميا حال فوز فولاد على السد لتفوقه في المواجهات المباشرة على الفريق الإيراني.

ويعني تعادل السد مع فولاد أيضا مع فوز النصر تأهل الفريق السعودي بشرط عدم تعويض السد فارق المواجهات المباشرة بالجولة الأخيرة بعد فوز النصر على السد بنتيجة 3-1.

وأكد البرازيلي مانو مينيز، المدير الفني للنصر، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن مباراة الوحدات أشبه باللقاء النهائي بالنسبة لناديه، موضحا أن الفوز سيسمح للفريق بالعبور لثمن النهائي بنسبة كبيرة للغاية.

وأوضح أن الوحدات فريق ليس سهلا ويلعب بأسلوب دفاعي ولا يترك المساحات للمنافسين كما أن الوحدات أفقد النصر نقطتين، وهو ما يعني صعوبة المباراة.

📄 | حديث مدرب #العالمي السيد مانو مينيز في المؤتمر الصحفي لمباراة #النصر_الوحدات الاردني 🎙️ pic.twitter.com/P7sHs5kAFq — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 25, 2021

ويغيب عن النصر عدة عناصر بسبب الإصابات بفيروس كورونا على رأسهم الحارس براد جونز وأسامة الخلف وعبد العزيز العلاوي وفراس البريكان وعبدالرحمن العبيد ومختار علي بخلاف نور الدين أمرابط للإيقاف.

ومن المرجح أن يعتمد المدرب مانو مينيز، المدير الفني لفريق النصر، على تشكيلة تضم الحارس وليد عبدالله وأمامه سلطان الغنام وعبد الإله العمري وعبد الله مادو وعلي لاجامي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط بيتروس ماتيوس وبجواره علي الحسن مع صانع الألعاب سامي النجعي مع مثلث الهجوم عبدالفتاح عسيري وعبد الرزاق حمد الله وخالد الغنام.

الوحدات.. والظهور المشرف

يبحث الوحدات عن ظهور مشرف في آخر جولتين بدور المجموعات بعدما تأكد عدم تأهله إلى ثمن النهائي.

وأعلن عبد الله أبوزمع، مدرب الوحدات، في المؤتمر الصحفي التحدي، مؤكدا أنه فريق يتطلع لتحقيق الفوز الأول في المجموعة، كما أن فريقه سيلعب لتقديم مباراة قوية وحصد الفوز.

ويعاني الوحدات من غياب لاعبه يزن العرب للإيقاف، ويعتمد على تشكيلته التي تضم الحارس أحمد عبد الستار وأمامه الرباعي طارق خطاب ودانيال عفانة وفراس شلباية وأحمد إلياس في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط رجائي عايد وبجواره خالد عصام وصالح راتب وأحمد زريق وأحمد سمير مع المهاجم السنغالي عبد العزيز نداي.

وقال علاء إبراهيم، مهاجم الوحدات الأردني الأسبق، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن الوحدات استفاد من تجربة مرحلة المجموعات بالبطولة القارية، مؤكداً أن المباراة لن تكون سهلة أمام النصر لأن الوحدات يلعب دون ضغوط.

وأشار إلى أن النصر فريق قوي هجوميا ولكنه سيتأثر بغياب المغربي نور الدين مرابط فهو لاعب سريع وأحد أهم مفاتيح لعب الفريق السعودي.