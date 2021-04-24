عبدالله المعيوف يبرر تلقيه 4 أهداف: توقعت كرة خارج المرمى والباقي سوء رؤية‎

برر عبدالله المعيوف، حارس مرمى نادي الهلال السعودي، الخسارة الكبيرة التي مني بها فريقه بنتيجة (4-1) في مواجهة استقلال دوشنبه، يوم السبت، في دوري أبطال آسيا.

وقال المعيوف في تصريحاته عقب المباراة: ”لم نقدم مباراة جيدة اليوم، ولسنا راضين عن مستوانا بكل تأكيد“.

وأضاف: ”هدف الاستقلال الثالث توقعته خارج المرمى، والباقي كان سوء رؤية مني“.

وأشعل شباب الأهلي الإماراتي الصراع في المجموعة بفوزه 3-1 على أجمك الأوزبكي، ليحقق انتصاره الأول في دوري الأبطال هذا العام.

خطأ من عبدالله المعيوف وانهيار في صفوف #الهلال حتى الآن. د 54 استقلال 4-1 الهلال#دوري_ابطال_اسيا #الهلال_استقلال_دوشنبيه pic.twitter.com/SVDPIet4ee — إرم سبورت (@EremSports) April 24, 2021

ويتقاسم الآن الاستقلال والهلال صدارة المجموعة ولكل منهما سبع نقاط من أربع مباريات، يليهما شباب الأهلي وأجمك ولكل منهما أربع نقاط.

وفي الجولة قبل الأخيرة من المباريات يوم الثلاثاء القادم، يلتقي شباب الأهلي مع الاستقلال، بينما يلعب الهلال ضد أجمك.

وأقيمت المباراتان في العاصمة السعودية الرياض، وهي واحدة من أربعة أماكن تستضيف مباريات خمس مجموعات بمنطقة الغرب، إذ تقام المنافسات في بيئة معزولة للوقاية من فيروس كورونا.

وتستضيف الرياض مجموعتين، بينما تستقبل كل من جدة والشارقة بالإمارات وجوا بالهند مجموعة واحدة بالمسابقة التي توسعت لتضم 40 فريقا بدلا من 32.

وانقسمت الأندية إلى عشر مجموعات، منها خمس في الشرق وخمس في الغرب، وستبدأ مباريات منطقة الشرق في يونيو.

ويتأهل متصدرو المجموعات فقط إلى دور الستة عشر، برفقة أفضل ستة فرق تحتل المركز الثاني، بواقع ثلاثة من الشرق وثلاثة من الغرب.