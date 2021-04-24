رياضة

عبدالله المعيوف يبرر تلقيه 4 أهداف: توقعت كرة خارج المرمى والباقي سوء رؤية‎
تاريخ النشر: 24 أبريل 2021 21:19 GMT
تاريخ التحديث: 24 أبريل 2021 22:45 GMT

عبدالله المعيوف يبرر تلقيه 4 أهداف: توقعت كرة خارج المرمى والباقي سوء رؤية‎

برر عبدالله المعيوف، حارس مرمى نادي الهلال السعودي، الخسارة الكبيرة التي مني بها فريقه بنتيجة (4-1) في مواجهة استقلال دوشنبه، يوم السبت، في دوري أبطال آسيا.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

برر عبدالله المعيوف، حارس مرمى نادي الهلال السعودي، الخسارة الكبيرة التي مني بها فريقه بنتيجة (4-1) في مواجهة استقلال دوشنبه، يوم السبت، في دوري أبطال آسيا.

وقال المعيوف في تصريحاته عقب المباراة: ”لم نقدم مباراة جيدة اليوم، ولسنا راضين عن مستوانا بكل تأكيد“.

وأضاف: ”هدف الاستقلال الثالث توقعته خارج المرمى، والباقي كان سوء رؤية مني“.

وأشعل شباب الأهلي الإماراتي الصراع في المجموعة بفوزه 3-1 على أجمك الأوزبكي، ليحقق انتصاره الأول في دوري الأبطال هذا العام.

ويتقاسم الآن الاستقلال والهلال صدارة المجموعة ولكل منهما سبع نقاط من أربع مباريات، يليهما شباب الأهلي وأجمك ولكل منهما أربع نقاط.

وفي الجولة قبل الأخيرة من المباريات يوم الثلاثاء القادم، يلتقي شباب الأهلي مع الاستقلال، بينما يلعب الهلال ضد أجمك.

وأقيمت المباراتان في العاصمة السعودية الرياض، وهي واحدة من أربعة أماكن تستضيف مباريات خمس مجموعات بمنطقة الغرب، إذ تقام المنافسات في بيئة معزولة للوقاية من فيروس كورونا.

وتستضيف الرياض مجموعتين، بينما تستقبل كل من جدة والشارقة بالإمارات وجوا بالهند مجموعة واحدة بالمسابقة التي توسعت لتضم 40 فريقا بدلا من 32.

وانقسمت الأندية إلى عشر مجموعات، منها خمس في الشرق وخمس في الغرب، وستبدأ مباريات منطقة الشرق في يونيو.

ويتأهل متصدرو المجموعات فقط إلى دور الستة عشر، برفقة أفضل ستة فرق تحتل المركز الثاني، بواقع ثلاثة من الشرق وثلاثة من الغرب.

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