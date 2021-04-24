ترتيب مجموعة الهلال بعد السقوط أمام استقلال دوشنبه.. وفوز شباب الأهلي على أجمك بدوري أبطال آسيا

سقط الهلال السعودي في فخ الخسارة أمام استقلال دوشنبه، بنتيجة (1-4)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب ”الملز“، في دوري أبطال آسيا.

تقدم الهلال مبكرا عن طريق بافيتيمبي غوميز في الدقيقة 24، لكن استقلال رد بثلاثية عن طريق مانوشخر دزاليلوف (هدفين) في الدقيقتين 39 و44، وجاء الثالث والرابع عن طريق مانوتشير سافاروف في الدقيقتين 49 و53.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، حقق شباب الأهلي دبي فوزا ثمينا على أجمك الأوزبكي بنتيجة (3-1).

سجل ثلاثية شباب الأهلي، حارب عبدالله، وكارلوس إدواردو، وأحمد الهاشمي، في الدقائق الثالثة و11 و30، فيما سجل هدف أجمك الوحيد شاروخ غادوييف في الدقيقة 14.

وبتلك النتائج، تصدر المجموعة استقلال دوشنبه برصيد 7 نقاط، وثانيا الهلال بنفس الرصيد، وثالثا شباب الأهلي برصيد 4 نقاط، وأجمد برصيد 4 نقاط.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 6 أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.