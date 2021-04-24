لاعبو الشرطة يقرؤون الفاتحة على روح مصطفى سعدون بعد التسجيل في الأهلي

حرص لاعبو نادي الشرطة العراقي على قراءة الفاتحة على روح زميلهم مصطفى سعدون، حارس نادي النفط، بعد تسجيل هدف التعادل في مرمى الأهلي السعودي، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في دوري أبطال آسيا.

تقدم الأهلي عند الدقيقة الخامسة عن طريق عمر السومة، ليتعادل فهد يوسف في الدقيقة 26.

وقام اللاعبون بالوقوف إلى جوار بعضهم البعض وقراءة الفاتحة على روح زميلهم الذي توفي، أمس الجمعة، إثر إصابته بفيروس بالدماغ.

وكان زملاء سعدون فوجئوا، الاثنين الماضي، بسقوطه مغشيا عليه في تدريبات فريقه، وعلى الفور سارع الطاقم الطبي إلى إجراء الإسعافات الأولية له، قبل أن يتم نقله لأقرب مستشفى للوقوف على حالته، التي شخصت مبدئياً بأنها جلطة دماغية مفاجئة.

لروحك الرحمة مصطفى سعدون 🤲💜 pic.twitter.com/aAXyAm7zQl — Al-Shorta SC • نادي الشرطة (@AlShorta_SC) April 24, 2021

وأوضح الفريق الطبي المسؤول عن حالة الحارس أن الفحوصات أثبتت عدم إصابته بجلطة دماغية، وإنما أصيب بفيروس في الدماغ.

وكان نادي النفط قد قرر يوم الأربعاء الماضي تعليق تدريباته، بالاتفاق مع الإدارة والكادر التدريبي، تضامنا مع الأزمة الصحية التي كان يمر بها سعدون قبل وفاته.

يذكر أن سعدون ولد في 28 يناير عام 1994، وبدأ لعب كرة القدم مع نادي الشرطة عام 2012، وفي عام 2015 انتقل إلى نادي النفط، وتم استدعاؤه لتمثيل المنتخب الأولمبي ليشارك في بطولة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.