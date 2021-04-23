ترتيب مجموعة الوحدة الإماراتي بعد فوزه على الريان بدوري أبطال آسيا

حقق نادي الوحدة الإماراتي فوزًا غاليًا على نظيره الريان القطري 1-0، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا 2021.

وسجل عمر خربين هدف الفوز الثمين للوحدة من ركلة جزاء في الدقيقة 71 من عمر اللقاء.

وأكمل الريان المباراة بتسعة لاعبين عقب طرد أحمد عبد المقصود، وفرانك كوك، في حين أكمل الوحدة المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المهاجم إسماعيل مطر في الوقت الضائع.

نهاية المباراة | 🇶🇦 الريان 0⃣-1⃣ الوحدة 🇦🇪#الوحدة يحقّق الانتصار الثاني في المجموعة بفضل هدف من #عمر_خربين في الشوط الثاني من اللقاء الذي شهد 3⃣ بطاقات حمراء!

🏆 #دوري_أبطال_آسيا 2021 pic.twitter.com/CM4Qfgald9 — إرم سبورت (@EremSports) April 23, 2021

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، يوم الجمعة، أيضًا غوا الهندي مع بيرسيبوليس الإيراني على ذات الملعب.

ويتصدر بيرسيبوليس ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة من 3 مباريات، مقابل 7 نقاط من 4 مباريات للوحدة صاحب المركز الثاني.

وفي المركز الثالث يأتي غوا الهندي بنقطتين، ونقطة للريان في المركز الأخير.

وفيما يلي جدول ترتيب المجموعة الخامسة:

وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة، يوم الإثنين، حيث يلتقي الوحدة مع بيرسيبوليس، والريان مع غوا.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز بيرسيبوليس على الوحدة 1-0، وتعادل غوا مع الريان 0-0، في حين شهدت الجولة الثانية فوز بيرسيبوليس على الريان 3-1، وتعادل الوحدة مع غوا 0-0.

وشهدت الجولة الثالثة فوز الوحدة على الريان 3-2، وبيرسيبوليس على غوا 2-1.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 6 أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.