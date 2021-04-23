التشكيلة والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الوحدة ضد الريان في دوري أبطال آسيا

يخوض نادي الوحدة الإماراتي اختبارا جديدا أمام منافسه الريان القطري، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة من دوري أبطال آسيا.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الريان ضد الوحدة في دوري أبطال آسيا:

🏁 اللقاء القادم 🏁 🆚 الريان القطري

🏆 دوري ابطال آسيا – المجموعة E

🗓 الجمعة – 23 ابريل 2021

⏳ الساعة 06:30 مساءً 🇦🇪

🏟 ملعب مدينة غوا 🇮🇳 #WHDFC pic.twitter.com/wAH6c8cRoh — AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) April 22, 2021

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 18:30 بتوقيت الإمارات، 17:30 بتوقيت قطر، وتقام مباريات هذه المجموعة في الهند.

وتنقل المباراة عبر تطبيق GSA LIVE بصوت المعلق راشد الدوسري.

وتقام في نفس المجموعة مواجهة جوا الهندي ضد برسبوليس الإيراني.

ترتيب الفريقين

يحتل الوحدة المركز الثاني في ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، وحقق الفريق الإماراتي أول انتصار بالجولة الماضية على حساب الريان بنتيجة 3/2، وقبلها تعادل مع جوا الهندي دون أهداف، وخسر أمام بيرسبوليس الإيراني بنتيجة 1/0.

ويحتل الريان المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، ولم يحقق الفريق القطري أي انتصار، وتلقى هزيمتين أمام بيرسبوليس والوحدة، وتعادل مع جوا.

ويحتل بيرسبوليس الصدارة برصيد 9 نقاط، بينما يحتل جوا المركز الثالث برصيد نقطتين.

📸 لقطات من المؤتمر الصحفي قبل مباراة 🇶🇦 الريان مع 🇦🇪 الوحدة في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة 5⃣ في 🏆#دوري_أبطال_آسيا 2021! pic.twitter.com/VWV1HvdTEF — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 22, 2021

فرص التأهل

يعتمد نظام مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا في النسخة الحالية، على صعود متصدري المجموعات العشر إلى دور الـ16.

وتبقى المقاعد الستة المتبقية منقسمة بين المجموعات الخمس الخاصة بغرب آسيا والخمس الأخرى الخاصة بشرق القارة، وتصعد أفضل 3 فرق تحتل المركز الثاني في المجموعات الخمس الخاصة بغرب القارة ومثلها بالنسبة لمنطقة الشرق.

وسيكون لقاء الريان ضد الوحدة بمثابة فرصة لتأكيد التفوق بالنسبة للفريق الإماراتي أو فرصة أخيرة للانتفاضة بالنسبة للفريق القطري.

ويحتاج الوحدة لحصد الفوز والوصول إلى 7 نقاط من أجل الإبقاء على فرصه في اقتناص الصدارة ولو كانت ضئيلة قبل اللقاء المقبل أمام بيرسبوليس، أو على الأقل تعزيز فرص تأهله عبر الوصافة.

ويبحث الريان عن تحقيق الفوز الأول للوصول إلى 4 نقاط ومحاولة البحث عن الانتصار أيضا في الجولتين القادمتين للوصول إلى 10 نقاط مع نهاية منافسات المجموعة، والانتظار لصراع أفضل الفرق التي تحتل الوصافة.

وبحسب الترتيب الحالي للمجموعات الخمس الخاصة بغرب القارة الصفراء، فإن ترتيب الأفضل بالنسبة لفرق الوصافة كالتالي:

1- الاستقلال الإيراني (6 نقاط).

2- فولاد خوزستان الإيراني (5 نقاط).

3- أجمك الأوزبكي (4 نقاط).

4- الوحدة الإماراتي (4 نقاط).

5- تركتور الإيراني (3 نقاط).

📺 ملخّص مباراة 🇦🇪 الوحدة @AlWahdaFCC مع 🇶🇦 الريان @AlrayyanSC في الجولة الثالثة من 🏆 #دوري_أبطال_آسيا 2021! يُمكنكم مُشاهدة المباراة كاملة على قناة The AFC Hub على YouTube ⬇️ — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 21, 2021

الوحدة.. ومواصلة الصحوة

يبحث الوحدة عن مواصلة الصحوة بعدما حقق أول انتصار على حساب الريان بالجولة الماضية.

وقال الهولندي هينك تين كات، المدير الفني للوحدة، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن الفوز في الجولة الماضية على الريان لا يعني على الإطلاق سهولة مواجهة الفريقين اليوم.

وأوضح أن المباراة في غاية الصعوبة، خاصة مع تأثير الحالة البدنية للاعبي الفريق، وأيضا صيام اللاعبين وخوض هذا العدد من المباريات في وقت قليل.

ومن المرجح أن يلعب الوحدة بطريقة 4/3/2/1 وبنفس التشكيل الذي خاض لقاء الريان الأخير، ويضم التشكيل المتوقع للوحدة محمد الشامسي لحراسة المرمى، وأمامه رباعي خط الدفاع لوكاس بينمينتا وفارس جمعة وعبدالله الكربي وأحمد راشد.

ويقود خط الوسط منصور الحربي لاعب الارتكاز وبجواره خميس إسماعيل وميونغ جو لي، مع ثنائي صناعة اللعب إسماعيل مطر وخليل الحمادي، مع المهاجم عمر خريبين، مع إمكانية البدء بالمهاجم تيم ماتافز أساسيا على حساب أحد لاعبي الوسط وتحويل الطريقة إلى 4/4/2.

الريان.. والفرصة الأخيرة

يتمسك الريان بالفرصة الأخيرة للعودة مجددا في سباق الصدارة، وهو ما يحتم على الفريق القطري ضرورة الفوز على الوحدة.

وقال المدرب الفرنسي لوران بلان المدير الفني للريان في المؤتمر الصحفي، إن فريقه لا يملك سوى البحث عن الانتصار لإدراك المنافسة على الوصافة، متوقعا أن يحسم بيرسبوليس المركز الأول والتأهل المباشر لثمن النهائي.

📢 مُزعج للخصوم

🪓 مُربك للدفاعات

👏🏻 مُحفز لزملائه

💪🏻 قوة لا مثيل لها 🇱🇻 KH7 🇱🇻#WAHDALive pic.twitter.com/KUrF3S9CVQ — AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) April 20, 2021

وأكد بلان أن فريقه كان أكثر من ند في مباراة الوحدة قبل 3 أيام وخسر في اللحظات الأخيرة، موضحا أن توالي المباريات أكبر عقبة تواجه الريان في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

ومن المرجح أن يعتمد الريان على تشكيلته التي تضم الحارس فهد يونس، وأمامه رباعي خط الدفاع شجاع خليل زاده ودامي تراوري وموفق عوض ومحمد العلوي.

ويقود خط الوسط فرانك كوم وبجواره أحمد عبدالمقصود، وأمامهما نايف الحضرمي وياسين براهيمي وعبدالعزيز حاتم، مع المهاجم يوهان بولي.

وقال أحمد عبدالحليم، مدرب الوحدة الأسبق، لشبكة ”إرم نيوز“، إن المباراة الماضية ضد الريان أنعشت آمال الوحدة في التأهل، موضحا أن تكرار الفوز سيكون مهما من أجل الاقتراب من التأهل، خاصة أن بيرسبوليس الأقرب للفوز على جوا مجددا وتعزيز الصدارة.

وأوضح أن تين كات يعطي الفرصة لبعض اللاعبين الشباب الواعدين الذين ظهروا بصورة طيبة، وهو ما تابعه خلال اللقاء الماضي ضد الريان، مؤكدا أن الفريق الإماراتي لديه أيضا بعض عناصر الخبرة وعلى رأسهم إسماعيل مطر وعمر خريبين.