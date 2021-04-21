دوري أبطال آسيا.. التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراتي الهلال ضد استقلال وشباب الأهلي مع اجمك

تقام منافسات الجولة الثالثة من عمر المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا، اليوم الأربعاء، بمواجهة قوية تجمع بين الهلال السعودي ومنافسه استقلال دوشنبه الطاجيكي، كما يلعب شباب الأهلي دبي الإماراتي ضد اجمك الأوزبكي.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهتَي الجولة الثالثة من عمر المجموعة الأولى.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة الهلال ضد استقلال دوشنبه في الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية على ملعب ”الأمير فيصل بن فهد“.

وتذاع المباراة عبر تطبيق GSA LIVE بصوت المعلق عبد الله الحربي.

وتقام مباراة شباب الأهلي دبي ضد اجمك في الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت الإمارات على ملعب ”الملك فهد“ الدولي.

وتذاع المباراة عبر تطبيق GSA LIVE بصوت المعلق حماد العنزي.

طريقة مشاهدة GSA live الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا على أجهزة iOS وapple tv وأندرويد وتابلت https://t.co/7CQlnGByrD pic.twitter.com/YQfHlvUz7u — إرم سبورت (@EremSports) April 14, 2021

ترتيب المجموعة

يتصدر الهلال ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن استقلال دوشنبه، وفاز الهلال على شباب الأهلي دبي بنتيجة 2-0 كما تعادل مع اجمك بنتيجة 2-2.

ونجح استقلال دوشنبه في حصد 4 نقاط بعد الفوز على اجمك بنتيجة 3-2 والتعادل مع شباب الأهلي دبي دون أهداف.

ويحتل اجمك المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن شباب الأهلي دبي صاحب المركز الأخير.

🗣 "روجيرو ميكالي":"ندرك أهمية مواجهة الغد أمام "استقلال دوشنبيه"، الذي يتميّز بالتنظيم الدفاعي، ونأمل أن نحقّق الفوز ونصل إلى النقطة السابعة"#انفوجرافيك_الهلال#الهلال_استقلال_دوشنبيه pic.twitter.com/f700h5saLl — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 20, 2021

فرص التأهل

أجرى الاتحاد الآسيوي تعديلات على دور المجموعات بدوري الأبطال بعد زيادة المجموعات إلى 10 بدلاً من 8 من بينها 5 لشرق لآسيا و5 مجموعات لغرب آسيا.

ويصعد متصدر ترتيب كل مجموعة من المجموعات العشر إلى دور الستة عشر كما يصعد أفضل 3 فرق تحتل المركز الثاني من المجموعات الخمس الخاصة بشرق آسيا ومثلها في المجموعات الخاصة بغرب القارة ليكتمل دور الستة عشر.

وبحسب الترتيب الحالي فإن الهلال يصعد لدور الستة عشر كما أن استقلال دوشنبه في ترتيبه الحالي يصعد ضمن أفضل الثواني عن مجموعات غرب القارة بفارق الأهداف ولكن يتبقى 3 جولات قادرة على تغيير العديد من الأمور في حسابات التأهل.

يأمل الهلال حصد الفوز في الجولتين الثالثة والرابعة على الاستقلال وهو ما يعطي الفريق السعودي فرصة كبيرة للغاية لحسم التأهل بشكل رسمي بالوصول للنقطة 10 وهو ما يجعل فرص الصدارة قوية للغاية.

ويسعى شباب الأهلي لتحسين وضعيته في جدول الترتيب بالفوز في الجولتين المقبلتين على حساب اجمك من أجل التقدم للمركز الثاني والوصول إلى 7 نقاط قبل مواجهة الهلال والاستقلال في آخر جولتين.

الهلال ضد الاستقلال

يخوض الهلال مواجهة قوية ومهمة ضد استقلال دوشنبه من أجل الانفراد بالصدارة في هذه المجموعة وتأمين نفسه من أي مفاجآت.

وأعلن البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لفريق الهلال، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة جاهزية الزعيم لخوض لقاء الاستقلال وبحثه عن تحقيق الفوز على حساب الفريق الطاجيكي.

وأكد ميكالي أن الفريق يعاني بشكل واضح من ضغط اللقاءات، ولكنه سيسعى بكل قوة لتحقيق الفوز وإيقاف خطورة الفريق الطاجيكي.

وتحيط الشكوك بمشاركة الثنائي سالم الدوسري وعبد الله الحمدان للإصابة وربما يلحق أحد اللاعبين بحسب ميكالي الذي يرى أن الدوسري الأقرب للحاق بالمباراة.

ويعتمد الهلال على تشكيلته التي تضم الحارس عبد الله المعيوف وأمامه رباعي خط الدفاع علي آل بليهي وجانج هيون سو ومحمد البريك وياسر الشهراني، بينما يقود خط الوسط محمد كنو وبجواره عبد الله عطيف وأمامهما الثلاثي هتان باهبري ولوسيانو فييتو وأندريه كاريلو مع المهاجم بافتيمبي غوميز.

وقال المدرب موبين إرجاشيف، المدير الفني لفريق استقلال دوشنبه، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه أصبح في غمار المنافسة بالفعل وهو ما يجعل المواجهة ضد الهلال في غاية الصعوبة ولا بد من خوضها بكل قوة بغض النظر عن قوة المنافس.

ويعول فريق استقلال دوشنبه على عناصره الهجومية محمدجون رحيموف ومانوشيهر دزاليلوف وشاكروم سوليمانوف من أجل تحقيق المفاجأة وحصد نتيجة إيجابية.

وأكد مختار مختار، مدرب الوحدة السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن الهلال لديه قوة هجومية ضاربة وخاصة المهاجم غوميز فهو أحد أفضل الهدافين في القارة الآسيوية.

وأوضح أن الفريق الطاجيكي سيعاني أمام الهلال ولكن الكرات المعاكسة والدقائق الأولى قد تحمل المباغتة للهلال وهو ما يجب الحذر منه.

شباب الأهلي دبي ضد اجمك

يسعى شباب الأهلي دبي لتحقيق أول فوز بعد جولتين من الأداء المتذبذب والمعاناة الهجومية لدرجة أن الفريق الإماراتي لم يهز الشباك خلال أول جولتين.

وأكد مهدي علي، المدير الفني لفريق شباب الأهلي دبي، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أن المباراة مهمة بالنسبة لفريقه وتعد مصيرية بكل معنى الكلمة، موضحا أن مواجهتي أجمك في الجولتين الثالثة والرابعة بدوري الأبطال فرصة مهمة لحصد انتصارين من أجل إنعاش فرص التأهل.

ويعتمد شباب الأهلي دبي على تشكيلة تضم الحارس ماجد ناصر وأمامه رباعي خط الدفاع عبد العزيز هيكل ومحمد مرزوق وحمدان الكمالي وعبد العزيز صنقور مع ثنائي الارتكاز عبد الله النقبي وماجد حسن مع صانع الألعاب البرازيلي كارلوس إدواردو بجانب الأطراف السريعة يحيى الغساني ومحمد جمعة والمهاجم البرازيلي إيغور جيسوس مع عودة الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف مرة آخرى واحتمالية بدء المباراة على حساب جمعة أو الغساني.

مهدي علي: الخسارة في المباراة السابقة لم تكن بسبب العامل البدني، لم نكن موفقين خلال اللقاء، خسرنا تمريرات كثيرة في وسط الملعب، ظروف المباراة حكمت علينا اللعب بهذه الطريقة، اتمنى أن يكون القادم أفضل، خاصة مع عودة مشاريبوف من الايقاف وهو جاهز بدنياً وفنياً. pic.twitter.com/h9JMjlYTdY — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) April 20, 2021

ويعتمد اجمك على أبرز نجومه ظفر بولفونوف هداف الفريق والذي سجل 3 أهداف في الجولتين الماضيتين بجانب سنجار شاخيمدوف.

وأكد المدرب مردجال قاسيموف المدير الفني لفريق اجمك في المؤتمر الصحفي أن فريقه تعلم من أخطاء الجولتين الأخيرتين ويسعى لتحقيق الفوز على شباب الأهلي لإنعاش آماله في المنافسة.

وأكد طارق العشري، مدرب الشعب الإماراتي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن شباب الأهلي دبي ليس أمامه سوى الفوز إذا أراد التأهل واستكمال المشوار الآسيوي.

وأوضح أن شباب الأهلي دبي لديه المقومات لتحقيق الفوز على اجمك بشرط استغلال الفرص وعدم ترك المساحات للفريق الأوزبكي الذي سجل 5 أهداف في جولتين ولديه قوة هجومية مميزة.