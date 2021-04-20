ترتيب مجموعة النصر في دوري أبطال آسيا بعد التعادل مع فولاد‎

حقق السد القطري فوزًا مثيرًا على الوحدات الأردني بنتيجة (3-1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الثلاثاء، في إطار المجموعة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وسجل ثلاثية السد، بغداد بونجاح، وخوخي بوعلام، وحسن الهيدروس، في الدقائق الثانية، والتاسعة، و26، فيما سجل هدف الوحدات، أحمد سمير من ركلة جزاء بالدقيقة 63.

وفي ذات المجموعة، حقق النصر تعادلًا مهمًا أمام فولاد الإيراني بهدف لمثله.

وتقدم فولاد أولًا عن طريق مدافع النصر عبد الإله العمري الذي تابع عرضية مهران موسوي بالخطأ في مرماه مع الدقيقة 52.

هدف فولاذ الاول في مرمى النصر !#النصر_فولاذ pic.twitter.com/PUIQAMRBRA — SKY NFC (@SkyNfc2) April 20, 2021

فيما تعادل للنصر بيتروس من تصويبة أرضية رائعة بالدقيقة 69.

وبهذه النتائج، يتصدر النصر مجموعته برصيد 5 نقاط، ويأتي خلفه فولاد بنفس الرصيد، ثم السد برصيد 4 نقاط، ورابعًا الوحدات بنقطة واحدة.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة، يوم الجمعة المقبل، حيث يلتقي الوحدات مع السد، والنصر مع فولاد خوزستان.

وكانت الجولة الأولى شهدت يوم الأربعاء تعادل الوحدات مع النصر سلبيا، والسد مع فولاد خوزستان 1-1، في حين شهدت الجولة الثانية يون السبت فوز النصر على السد 3-1 وفولاد على الوحدات 1-0.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.