مدرب النصر يطالب عبدالرزاق حمدالله بالصمت بعد غضبه من استبداله (فيديو)

طالب مانو مينيز، مدرب نادي النصر السعودي، المغربي عبدالرزاق حمدالله بالصمت، واحترام قراره بعد استبداله في مباراة الفريق ضد فولاد الإيراني، اليوم الثلاثاء، في دوري أبطال آسيا.

وأظهر فيديو القناة الناقلة للمباراة ”حمدالله“ وهو يخرج غاضبًا من أرض الملعب، ويركل زجاجات المياه، ليقوم المدرب بالاتجاه إليه والإشارة له بالصمت.

غضب عارم من عبدالرزاق حمدالله لحظة استبداله ورد فعل قوي من مانو مينيز 🤐#النصر_فولاذ #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/HLEzvknO8h — إرم سبورت (@EremSports) April 20, 2021

وانتهت المباراة بنتيجة التعادل بهدف لمثله، وتقدم فولاد أولًا عن طريق مدافع النصر عبد الإله العمري الذي تابع عرضية مهران موسوي بالخطأ في مرماه مع الدقيقة 52.

فيما تعادل للنصر بيتروس من تصويبة أرضية رائعة في الدقيقة 69.

وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى النقطة الخامسة في صدارة المجموعة الرابعة، وبفارق الأهداف عن فولاد ”الوصيف“.

وتستضيف العاصمة السعودية الرياض مجموعتين، بينما يستقبل كل من جدة، وجوا الهندية، مجموعة واحدة بالمسابقة التي توسعت لتضم 40 فريقًا بدلًا من 32.

وانقسمت الأندية إلى 10 مجموعات، منها 5 في الشرق، و 5 في الغرب، وستبدأ مباريات منطقة الشرق، في يونيو/ حزيران.

ويتأهل متصدرو المجموعات فقط إلى دور الستة عشر برفقة أفضل 6 فرق تحتل المركز الثاني بواقع 3 من الشرق و 3 من الغرب.