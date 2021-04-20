ترتيب مجموعة الشارقة في دوري أبطال آسيا بعد الفوز على باختاكور

حقق نادي الشارقة الإماراتي فوزًا مهمًا على نظيره باختاكور الأوزبكي بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2021، في جولته الثالثة.

وسجل رباعية الشارقة: خالد باوزير، وسالم صالح، وكايو لوكاس، ولوان بيريرا، في الدقائق 10 و26 و58 و62، بينما سجل هدف باختاكور الوحيد، دراغان سيران، في الدقيقة 21.

نهاية المباراة | 🇦🇪 الشارقة 4⃣-1⃣ باختاكور 🇺🇿

أضاف الشارقة هدفين في الشوط الثاني عن طريق كايو ولوان بيريرا ليحقّق الملك انتصاره الأول في البطولة!

🏆 #دوري_أبطال_آسيا 2021 pic.twitter.com/dcQEAjnpfp — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 20, 2021

وبهذه النتيجة، رفع الشارقة رصيده إلى 7 نقاط في صدارة مجموعته، ويأتي خلفه تركتور سازي تبريز برصيد 3 نقاط، ثم القوة الجوية العراقي برصيد نقطتين، ورابعًا باختاكور برصيد نقطتين.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة، يوم الجمعة المقبل، حيث يلتقي تراكتور مع القوة الجوية، وباختاكور مع الشارقة.

وكانت الجولة الأولى شهدت، فوز الشارقة على القوة الجوية 1-0، وتعادل باختاكور مع تراكتور 3-3، في حين شهدت الجولة الثانية، يوم السبت، تعادل تراكتور مع الشارقة 0-0 والقوة الجوية مع باختاكور 0-0.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 6 أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.