رياضة

ترتيب مجموعة الشارقة في دوري أبطال آسيا بعد الفوز على باختاكور
تاريخ النشر: 20 أبريل 2021 19:55 GMT
تاريخ التحديث: 20 أبريل 2021 21:15 GMT

ترتيب مجموعة الشارقة في دوري أبطال آسيا بعد الفوز على باختاكور

حقق نادي الشارقة الإماراتي فوزًا مهمًا على نظيره باختاكور الأوزبكي بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور المجموعات

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حقق نادي الشارقة الإماراتي فوزًا مهمًا على نظيره باختاكور الأوزبكي بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2021، في جولته الثالثة.

وسجل رباعية الشارقة: خالد باوزير، وسالم صالح، وكايو لوكاس، ولوان بيريرا، في الدقائق 10 و26 و58 و62، بينما سجل هدف باختاكور الوحيد، دراغان سيران، في الدقيقة 21.

وبهذه النتيجة، رفع الشارقة رصيده إلى 7 نقاط في صدارة مجموعته، ويأتي خلفه تركتور سازي تبريز برصيد 3 نقاط، ثم القوة الجوية العراقي برصيد نقطتين، ورابعًا باختاكور برصيد نقطتين.

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وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة، يوم الجمعة المقبل، حيث يلتقي تراكتور مع القوة الجوية، وباختاكور مع الشارقة.

وكانت الجولة الأولى شهدت، فوز الشارقة على القوة الجوية 1-0، وتعادل باختاكور مع تراكتور 3-3، في حين شهدت الجولة الثانية، يوم السبت، تعادل تراكتور مع الشارقة 0-0 والقوة الجوية مع باختاكور 0-0.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 6 أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

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