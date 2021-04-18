التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا

يخوض فريق الهلال السعودي، مواجهة صعبة وقوية ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي، مساء اليوم الأحد، في الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الهلال وشباب الأهلي دبي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”الأمير فيصل بن فهد“ بالعاصمة السعودية الرياض في الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر تطبيق GSA LIVE بصوت المعلق مشاري القرني.

طريقة مشاهدة GSA live الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا على أجهزة iOS وapple tv وأندرويد وتابلت https://t.co/7CQlnGByrD pic.twitter.com/YQfHlvUz7u — إرم سبورت (@EremSports) April 14, 2021

ترتيب الفريقين.. وتاريخ المواجهات

خرجت الجولة الأولى في المجموعة الأولى بالتعادل في لقائي الهلال ضد أجمك الأوزبكي بنتيجة 2-2 بجانب مباراة شباب الأهلي دبي مع استقلال دوشنبه الطاجيكي.

ويشهد التاريخ على بضع مواجهات بين الفريقين بدأت في بطولة الأندية الخليجية أبطال الدوري عام 2000 وفاز الهلال بنتيجة 4-0 ثم تقابلا في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا عام 2009 وفاز الهلال في السعودية بنتيجة 2-1 سجلها ياسر القحطاني وميريل رادوي وأحرز للفريق الإماراتي أحمد خليل.

وفاز الهلال في الإمارات بنتيجة 3-1 بعدما سجل لشباب الأهلي حسني عبدربه وأحرز للهلال طارق التائب وميريل رادوي وياسر القحطاني.

وتقابل الفريقان في دور المجموعات لدوري الأبطال نسخة 2010 وتعادلا في السعودية بعدما سجل لشباب الأهلي دبي حسني عبدربه وأحرز للهلال عيسى المحياني، بينما فاز الهلال في الإمارات بنتيجة 3-2 بأهداف ياسر القحطاني وكريستيان ويلهامسون ولي يونج بينما أحرز للفريق الإماراتي أحمد خليل وسيزار.

وتقابل الفريقان في دور المجموعات لدوري الأبطال نسخة 2014 وتعادلا في السعودية بنتيجة 2-2 وسجل ناصر الشمراني ثنائية الهلال وأحرز لشباب الأهلي دبي لويس خيمينيز وإيدينالو غرافيتي ثم تعادلا دون أهداف في الإمارات.

وتجدد الموعد في نصف نهائي دوري الأبطال عام 2015 وتعادلا في السعودية بهدف لكل منهما عن طريق إيلتون ألميدا للهلال ورودريغو دوس سانتوس لشباب الأهلي ثم فاز الفرسان في الإمارات بنتيجة 3-2 بأهداف رودريغو دوس سانتوس وإيفرتون ريبيرو وكيانغ يون كوان بينما أحرز للهلال إيلتون ألميدا وكارلوس إدواردو.

وتقابل الفريقان في دور المجموعات لنسخة دوري الأبطال الماضية وفاز الهلال في الإمارات بنتيجة 2-1 وسجل للهلال بافتيمبي غوميز وأحرز لشباب الأهلي يوسف جابر ثم انسحب الهلال في الدور الثاني لعدم اكتمال صفوفه وعوقب وقتها من الاتحاد الآسيوي باستبعاده من البطولة القارية.

انتفاضة شباب الأهلي

يبحث شباب الأهلي دبي عن الانتفاضة بعد السقوط في فخ التعادل مع استقلال دوشنبه الطاجيكي وهو ما يزيد صعوبة المواجهة أمام الهلال الباحث أيضا عن حصد الفوز بعد التعادل مع أجمك.

وأكد مهدي علي، المدير الفني لفريق شباب الأهلي دبي، في المؤتمر الصحفي أن المواجهة ستكون مختلفة بلا شك لأن لكل مباراة ظروفها الخاصة والهلال فريق أقوى بمراحل عن استقلال دوشنبه وبالتالي سيكون اللقاء أصعب.

وأشار إلى أن فريقه كان يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الاستقلال ولكن الفرص ضاعت وخرج اللقاء بالتعادل، مؤكدا أن فريقه لا يعاني مشاكل هجومية ولكنّ هناك تأثرا واضحا بغياب الثنائي فيدريكو كارتابيا وجلال الدين ماشاريبوف للإصابة.

ويعول شباب الأهلي دبي على التشكيلة التي تضم الحارس ماجد ناصر وأمامه رباعي خط الدفاع محمد مرزوق وحمدان الكمالي وعبد العزيز هيكل وعبد العزيز صنفور.

ويقود خط الوسط ماجد حسن وبجواره عبد الله النقبي وأمامهما البرازيلي كارلوس إدواردو مع الجناح الأيمن يحيى الغساني والجناح الأيسر محمد جمعة مع المهاجم البرازيلي إيغور جيسوس.

وقال طارق العشري، المدير الفني الأسبق لفريق الشعب الإماراتي، لـ“إرم نيوز“ إن شباب الأهلي لديه عناصر مميزة وصاحبة خبرات مثل كارلوس إدواردو وماجد حسن وماجد ناصر الحارس المخضرم، مؤكداً أن غياب الفاعلية أضر بالفريق الإماراتي بشكل واضح في لقاء استقلال دوشنبه.

وأوضح أن شباب الأهلي دبي لن يترك المساحات في وجه هجوم الهلال وهو الهم الأكبر لدى المدرب مهدي علي بجانب نقل الكرات المعاكسة السريعة لاقتناص هدف من أنياب الفريق السعودي.

⚽️ مباراتنا القادمة شباب الأهلي 🆚 الهلال 🇸🇦

🏟️ استاد الأمير فيصل بن فهد

🗓️ الأحد 18-4-2021

⏱ 11:00مساءً 🇦🇪

🏆#دوري_ابطال_اسيا#فرسان_اسيا #شباب_الأهلي pic.twitter.com/b8agoT3ev8 — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) April 16, 2021

صحوة الهلال

يتطلع الهلال للصحوة مع مدربه البرازيلي روجيرو ميكالي بعدما تعادل مع أجمك الأوزبكي في مفاجأة مدوية، وهو ما يزيد إصرار الهلال على الفوز في لقاء شباب الأهلي دبي.

وقال ميكالي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إنه لا توجد مواجهة سهلة في مرحلة المجموعات فالجميع لديه رغبة الفوز وهو عامل مشترك كما أن الهلال يسعى لتحقيق الفوز بعد التعادل أمام أجمك.

ومن المقرر أن يعتمد الهلال على تشكيلة تضم الحارس عبد الله المعيوف وأمامه رباعي خط الدفاع علي آل بليهي والكوري الجنوبي جانج هيون سو حال اكتمال جاهزيته ومحمد البريك وياسر الشهراني.

ويقود خط الوسط عبد الله عطيف وبجواره محمد كنو وعلى الأطراف لوسيانو فييتو وأندريه كاريلو حال جاهزيتهما مع الثنائي الهجوم هتان باهبري وبافتيمبي غوميز.

وربما يدخل الثنائي فواز الطريس وصالح الشهري على حساب فييتو وكاريلو حال عدم اكتمال جاهزيتهما وأيضا محمد جحفلي بديلا من جانج هيون حال عدم تعافيه.

وأكد عادل عبد الرحمن، مدرب الشباب السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن الهلال فريق منظم وقوي ولديه عناصر مميزة هجوميا على رأسها غوميز، ولكن على المستوى الدفاعي فهناك ناقوس خطر بعد مباراة أجمك.

وأوضح أن الإصابات الحالية مؤثرة مع غياب سالم الدوسري وسلمان الفرج وأيضا احتمالية عدم مشاركة فييتو وكاريلو ستهز القدرات الهجومية للهلال.