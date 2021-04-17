نتائج دوري أبطال آسيا.. النصر يسقط السد.. والشارقة يتعادل مع تركتور سازي سلبيا

اقتنص النصر السعودي فوزا ثمينا على حساب نظيره السد القطري، (3-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.

وسجل هدف النصر الأول، عبدالرزاق حمدالله من ركلة جزاء في الدقيقة 37، وتعادل للسد سانتي كازورلا في الدقيقة 59، من ركلة حرة مباشرة سكنت شباك حارس النصر.

وفي الدقيقة 80 أضاف عبدالمجيد الصليهم الهدف الثاني للعالمي.

ومع الدقيقة 93 سجل خالد الغنام الهدف الثالث للنصر.

وفي مباراة أخرى في نفس المجموعة، فاز فولاد خوزستان على الوحدات الأردني، بهدف دون رد.

سجل هدف فولاد، لوسيانو بيريرا من ركلة جزاء في الدقيقة 44.

وبهذه النتيجة، يتصدر النصر المجموعة برصيد 4 نقاط، يليه فولاد برصيد 4 نقاط، والسد ثالثا بنقطة، ورابعا الوحدات بنقطة واحدة.

وفي مباراة ثالثة، تعادل الشارقة الإماراتي مع تركتور سازي الإيراني، سلبيا.

ويتصدر الشارقة مجموعته برصيد 4 نقاط، ويأتي خلفه باختاكور برصيد نقطتين، ثم تركتور سازي تبريز بنفس الرصيد، ورابعا القوة الجوية العراقي برصيد نقطة واحدة.