التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الاستقلال في دوري أبطال آسيا

يخوض النادي الأهلي السعودي مهمة صعبة أمام منافسه استقلال طهران الإيراني، مساء اليوم الخميس، في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا، كما يلعب أيضا في نفس المجموعة فريق الدحيل القطري ضد الشرطة العراقي.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الأهلي السعودي ضد الاستقلال الإيراني، فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة، معقل الأهلي السعودي في الساعة 23:15 بتوقيت السعودية.

وتنقل المباراة عبر تطبيق GSA LIVE بصوت المعلق سمير المعيرفي.

طريقة مشاهدة GSA live الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا على أجهزة iOS وapple tv وأندرويد وتابلت https://t.co/7CQlnGByrD pic.twitter.com/YQfHlvUz7u — إرم سبورت (@EremSports) April 14, 2021

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان من قبل في 4 مناسبات رسمية بنسختي دوري أبطال آسيا عامي 2010 و2020.

وكانت البداية نسخة 2010 بمرحلة المجموعات وفاز الاستقلال 2/1 في ضيافة الأهلي، وسجل وقتها حسن الراهب هدف الأهلي، بينما سجل للفريق الإيراني فرهاد مجيدي.

وخسر الأهلي أيضا في إيران بنفس النسخة وبالنتيجة ذاتها 2/1، بعدما سجل فيكتور سيموس للأهلي وأحرز للفريق الإيراني مهدي صالحي وأمير صادقي.

وفي النسخة الماضية تقابل الفريقان في مرحلة المجموعات أيضا وفاز الأهلي بثنائية سلمان المؤشر وأحرز للفريق الإيراني أمير أرسلان في الكويت، بينما فاز الاستقلال في قطر بنتيجة 3/0 سجلها مهدي جايدي وعلي كريمي وشيخ دياباتيه.

الأهلي وخبرات ريجيكامب

لجأ الأهلي السعودي للتغيير والإطاحة بمدربه فلادان ميلويفيتش؛ بعد أن تراجعت النتائج محليا بصورة كبيرة، فالفريق تلقى 6 خسائر محلية متتالية، وهو أمر أصاب الجماهير بغضب شديد وتراجع ترتيب الأهلي للمركز السادس.

ويعول الأهلي على خبرة المدرب الروماني لورينت ريجيكامب الذي يملك مشوارا طويلا في الخليج، وسبق له قيادة الهلال السعودي، كما قاد الوحدة والوصل في الإمارات.

وقال ريجيكامب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إنه واثق في تقديم لاعبيه صورة مغايرة لما تم تقديمه في الدوري المحلي، مؤكدا أن اللاعب دائما يبحث عن تقديم مستوى مميز مع المدرب الجديد.

واعترف المدرب الروماني بأن فريقه في وضعية سيئة بالدوري لا ترضي جماهيره، ولكنه يحاول أن يزرع في نفوس اللاعبين ضرورة تحقيق الانتصارات وتقديم بداية جيدة في دور المجموعات الآسيوي، خاصة أن المجموعة صعبة بالفعل.

ويعتمد ريجيكامب على تشكيلة تضم الحارس محمد العويس، وأمامه رباعي خط الدفاع معتز هوساوي ومحمد آل فتيل وعبدالله حسون وعلي الأسمري.

ويقود خط الوسط ألفيس ساريتش وبجواره حسين المقهوي وإدريس فتوحي، مع ثلاثي الهجوم ألكسندر ميتريتا وعبدالرحمن غريب وعمر السومة.

أسلحة الاستقلال

يؤمن الاستقلال بقدراته لتحقيق نتيجة طيبة ومواصلة مشواره الآسيوي، وهو ما نقله المدرب فرهاد مجيدي في المؤتمر الصحفي لوسائل الإعلام، مؤكدا أن دوري الأبطال بطولة مهمة وفريقه سيقاتل للوصول لأبعد نقطة ممكنة.

وأوضح أنه تحدث مع لاعبيه وحفزهم لتحقيق نتيجة طيبة أمام الأهلي ومواصلة المشوار بعد ذلك لعبور هذه المجموعة القوية، مبديا ثقته في قدرة لاعبيه على الفوز.

ويعتمد الاستقلال على تشكيلته الأقرب، التي تضم الحارس رشيد مزاهري، وأمامه رباعي خط الدفاع فوريا غافوري وسيفاش يزداني ومحمد حسين مرادماند وهورفوي ميليك.

ويقود خط الوسط مسعود ريجي وأمامه الرباعي درويش شوقيان وفارشيد إسماعيلي وماتين كريم زاده وأمير أرسلان، مع المهاجم شيخ دياباتيه.

وقال مؤمن سليمان مدرب الشعلة السعودي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، إن الأهلي في موقف حرج هذا الموسم أمام جماهيره؛ لأن هناك أسماء ولاعبين داخل الفريق أعلى من الترتيب الحالي.

وأوضح أن السومة مهاجم قدير وقناص مميز ويستطيع صناعة الفارق، وهناك أيضا أسماء لامعة؛ وبالتالي سيكون من الصعب أن يواصل الفريق نتائجه السيئة في دوري الأبطال، خاصة مع استقدام مدرب جديد لديه خبرات قارية.

وأشار إلى أن الاستقلال فريق مميز وظهر بصورة طيبة في النسخة الماضية، مؤكدا أنه يتابع تطور الكرة الإيرانية في الفترة الأخيرة ووصول بيرسبوليس لنهائي النسخة الماضية.