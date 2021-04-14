التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الشارقة ضد القوة الجوية

يبحث فريق الشارقة الإماراتي عن تحقيق فوز مهم ومثير على حساب القوة الجوية العراقي في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من عمر دوري أبطال آسيا.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الشارقة ضد القوة الجوية.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب نادي الشارقة في الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت الإمارات والتاسعة مساء بتوقيت العراق.

وتذاع المباراة عبر تطبيق GSA LIVE بصوت المعلق محمد الخامسي.

طريقة مشاهدة GSA live الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا على أجهزة iOS وapple tv وأندرويد وتابلت https://t.co/7CQlnGByrD pic.twitter.com/YQfHlvUz7u — إرم سبورت (@EremSports) April 14, 2021

ونجح القوة الجوية في التأهل بعد فوزه على الوحدة السعودي بركلات الترجيح.

وتضم منافسات المجموعة الثانية باختاكور الأوزبكي وتراكتور الإيراني أيضا وسيلعب الثنائي في وقت سابق قبل لقاء الشارقة ضد القوة الجوية.

انتفاضة الشارقة

يبحث الشارقة عن تحقيق الفوز والانتفاضة بعد أن تراجعت النتائج بصورة ملحوظة في الفترة الأخيرة؛ ما أدى لتراجع ترتيبه في الدوري الإماراتي للمركز الرابع.

وأكد عبدالعزيز العنبري، المدير الفني لفريق الشارقة، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن الشارقة يدخل بطولة دوري أبطال آسيا من أجل تقديم صورة مميزة وتحقيق نتائج طيبة.

وأوضح أنه يحترم منافسه القوة الجوية ويبحث عن تحقيق النقاط الثلاث ويسعى للوصول لأبعد نقطة في البطولة القارية، كما أن الفريق مطالب بتقديم صورة مميزة في لقاء القوة الجوية وتوجيه رسالة قوية لجماهيره ومنافسيه.

🎙 جانب من حديث مدربنا الوطني عبدالعزيز العنبري في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أمام فريق القوة الجوية العراقي ضمن منافسات #دوري_أبطال_آسيا 🏆 #نادي_الشارقة pic.twitter.com/3xNtwO1z8k — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) April 13, 2021

ويفتقد الشارقة خدمات اللاعب البرازيلي ويلتون سواريز، الذي تعرض لوعكة صحية وتم استبعاده من القائمة الآسيوية.. ويعتمد الشارقة على طريقة 4-4-2 بوجود الحارس عادل الحوسني وأمامه رباعي خط الدفاع شاهين عبدالله وعبد الله غانم وخالد إبراهيم والحسن صالح.

ويقود خط الوسط ماركوس فينسيوس وبجواره سيف راشد وأوتابيك شوكوروف وإيغور كورنادو مع ثنائي الهجوم سالم صالح وكايو لوكاس.

⛳️ | يـــوم المبـــاراة ▫️الشارقـة Vs القوة الجوية

▫️الساعـة 10:00 مســاءً

▫️استـاد نـادي الشارقـة

▫️#دوري_أبطال_آسيا 💬 شاركونا توقعاتكم ؟ #نادي_الشارقة pic.twitter.com/DjKyG7NzHx — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) April 14, 2021

مفاجآت القوة الجوية

يتطلع القوة الجوية لمواصلة مفاجآته واستكمال المغامرة التي بدأها بإقصاء الوحدة السعودي من مرحلة التصفيات.

وأكد المدرب أيوب أوديشو، المدير الفني لفريق القوة الجوية، في المؤتمر الصحفي أنه يدرك جيدا قوة وأهمية المباراة أمام الشارقة، كما أن الفريق الإماراتي يخوض اللقاء على أرضه ويملك عناصر مميزة.

وأشار إلى أن القوة الجوية عازم على تحقيق نتائج جيدة والظهور بصورة مشرفة في دوري الأبطال، مؤكدا أن الفريق جاهز ومكتمل الصفوف ويعلم تماما كيفية إيقاف خطورة أوراق الشارقة.

ويعتمد القوة الجوية على تشكيلة تضم الحارس فهد طالب وأمامه رباعي خط الدفاع أحمد إبراهيم وميثم جبار وسامح سعيد ومصطفى محمد بينما يقود خط الوسط همام طارق وإحسان حداد وإبراهيم بايش مع ثلاثي الهجوم محمد علي عبود وكرار نبيل وحمادي أحمد.

جانب مصور من المؤتمر الصحفي للمدرب ايوب اوديشو واللاعب همام طارق لمباراة القوة الجوية و الشارقة الاماراتي والتي ستقام يوم غد الأربعاء على ملعب الشارقة ضمن بطولة دوري ابطال اسيا. عدسة : حيدر حمزة 📸 pic.twitter.com/EwkY6FUJr3 — القوة الجوية • Airforceclub (@Airforce1931SC) April 13, 2021

وقال طارق العشري، مدرب الشعب الإماراتي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن الشارقة يعاني بشكل واضح في الدوري الإماراتي على صعيد النتائج، ولكن ذلك لا يعني شيئا بالنسبة لدوري الأبطال فالبطولة القارية تختلف تماما.

وأوضح أن الشارقة لديه عناصر هجومية على رأسها إيغور كورنادو وكايو لوكاس، مؤكدا أن الشارقة لديه مشاكل دفاعية يحتاج للحذر منها خاصة أن القوة الجوية فريق مكافح مع وجود بعض عناصر الخبرة مثل: همام طارق، وحمادي أحمد.