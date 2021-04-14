التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الوحدات ضد النصر في دوري أبطال آسيا

يخوض نادي النصر السعودي اختبارا قويا ضد منافسه الوحدات الأردني، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الوحدات ضد النصر.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”مدينة الملك سعود“ بالمملكة العربية السعودية في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة، مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت السعودية وأيضا في التوقيت ذاته في الأردن.

وتذاع المباراة عبر تطبيق GSA LIVE بصوت المعلق عبد الله الحربي.

طريقة مشاهدة GSA live الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا على أجهزة iOS وapple tv وأندرويد وتابلت https://t.co/7CQlnGByrD pic.twitter.com/YQfHlvUz7u — إرم سبورت (@EremSports) April 14, 2021

تاريخ المواجهات

يتجدد الموعد بين الفريقين بعد غياب طويل دام لأكثر من 15 عاما كاملة، وتقابل الوحدات ضد النصر في بطولة الأندية العربية أبطال الدوري عام 1995 وحقق النصر وقتها فوزا ساحقا بنتيجة 6-1.

وفاز النصر أيضا بنتيجة 3-0 في بطولة الأندية العربية أبطال الكؤوس عام 2000 ثم تقابلا في ربع نهائي دوري أبطال العرب عام 2006 وتأهل الوحدات عبر بوابة النصر.

وتعادل الفريقان وقتها في لقاء الذهاب بالمملكة العربية السعودية، بعدما تقدم مصطفى شحدة للوحدات وتعادل سعد الحارثي للنصر ولكن الوحدات تفوق في الأردن بنتيجة 2-1 سجلها حسن عبد الفتاح ومحمود شلباية، بينما أحرز عبد العزيز الجنوبي هدف النصر الوحيد.

رياح التغيير.. ورهان النصر

عرفت رياح التغيير طريقها مجددا إلى أروقة نادي النصر بعد الاستغناء عن خدمات المدرب الكرواتي آلين هورفات وتعيين المدرب البرازيلي مانو مينيز لتولي قيادة الفريق.

ويقود النصر في مباراة الليلة المدرب الروماني المؤقت سوريانيو فلورين، الذي يعمل في فريق الشباب بالنادي وسيتولى المهمة بشكل مؤقت للفريق الأول.

وقال فلورين في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن النصر سيخوض أول مباراة آسيوية وهي في غاية الأهمية في ظل مشوار المجموعة المميز والتي تستضيفها السعودية وتضم أيضا السد القطري وفولاد خوزستان الإيراني.

وأكد المدرب الروماني أنه ليس منشغلا بما سيحدث مستقبلا والأهم بالنسبة له تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الوحدات مبديا ثقته في قدرة الفريق على تحقيق الفوز.

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في المؤتمر الصحفي لأولى مباريات #العالمي في دوري أبطال آسيا 🎙

المدرب فلورين يتحدث pic.twitter.com/Qk9LjxL3Xm — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 13, 2021

ويفتقد النصر خدمات مهاجمه فراس البريكان، وستشهد تشكيلة العالمي بعض التعديلات التكتيكية بعودة الحارس الأسترالي براد جونز لحماية العرين، كما يقود خط الدفاع الثنائي عبد الإله العمري وعبد الله مادو وسلطان الغنام وعبد الرحمن العبيد.

ويقود خط الوسط البرازيلي بيتروس ماثيوس وبجواره عبد المجيد الصليهم وأمامهما صانع الألعاب سامي النجعي مع المثلث الهجومي بقيادة الثنائي المغربي نور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمد الله وعبد الفتاح عسيري.

مغامرة الوحدات

يبحث الوحدات عن خوض مغامرة مميزة بظهوره في دور المجموعات للبطولة القارية والتطلع لتحقيق نتائج إيجابية ومزاحمة فرق المجموعة للتأهل للأدوار المقبلة.

وأكد عبدالله أبوزمع، المدير الفني للوحدات، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن فريقه جاء إلى السعودية لخوض منافسات المجموعة، موضحا أن الوحدات سيسعى لتحقيق نتائج إيجابية في منافسات دوري الأبطال.

وأشار إلى أن الوحدات يملك لاعبين على أعلى مستوى وقادرين على تحقيق الفوز على النصر في الأراضي السعودية وتقديم عروض قوية في البطولة القارية.

ويعتمد الوحدات على تشكيلة تضم الحارس أحمد عبد الستار وأمامه رباعي خط الدفاع طارق خطاب ويزن العرب وفراس شلباية وأحمد هشام مع وجود ثنائي الارتكاز فادي عوض وأحمد إلياس مع دور أحمد سمير كحلقة وصل بين خط الوسط والهجوم.

ويعتمد أبوزمع على دور الأطراف أحمد زريق وأنس العوضات مع المهاجم السنغالي عبدالعزيز نداي.

وقال علاء إبراهيم، مهاجم الوحدات الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إنه سعيد بظهور الوحدات في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا متمنيا أن يستكمل المشوار رغم صعوبة المهمة.

وأوضح أن الوحدات لديه أوراق مميزة خاصة في خط الهجوم بقيادة عبد العزيز نداي بجانب خبرات أحمد سمير وطارق خطاب، مؤكدا أن النصر السعودي فريق مليء بالنجوم وقادر على تحقيق نتائج إيجابية رغم أن الفريق يعاني من عدم الاستقرار وكثرة تغيير المدربين.