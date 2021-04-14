طريقة مشاهدة GSA live الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا على أجهزة iOS وapple tv وأندرويد وتابلت‎

تبدأ شركة الرياضة السعودية، اليوم الأربعاء، بث مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2021 عبر منصة GSA Live، التي حصلت على الحقوق الحصرية لبث مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بين عامي 2021 و2024 داخل المملكة.

وقالت GSA Live في بيان عبر موقعها الرسمي على الإنترنت: ”سيكون بإمكان كافة المواطنين والمقيمين في المملكة مشاهدة كافة مباريات دوري أبطال آسيا 2021 عبر الهواتف الذكية بنظامي أبل وأندرويد بمختلف الأجهزة التابعة لهما“.

وأضافت: ”يتوجب على مستخدمي نظام IOS لهاتف I Phone والآيباد تثبيت الإصدار 11.0 وما بعده، فيما يجب على مستخدمي Apple TV أن يكون هناك إصدار 9.2، أما مستخدمو التابلت وهواتف الأندرويد وأندرويد TV فعليهم تثبيت الإصدارات المتوافقة“.

طريقة مشاهدة المباريات عبر GSAlive ناقل مباريات دوري أبطال آسيا في السعودية https://t.co/Ey6xqYqAz4 pic.twitter.com/Sr4iQpKC94 — إرم سبورت (@EremSports) April 5, 2021

وكشفت المنصة أنها تعمل على 16 متصفحا في مختلف الأنظمة الخاصة بـ“غوغل“ والعديد من المتصفحات الخاصة بالأنظمة الحديثة للأجهزة الذكية.

وقال الاتحاد الآسيوي عبر بيان على موقعه الرسمي على الإنترنت، إن الاتفاقية التي تم توقيعها الأسبوع الماضي مع الشركة السعودية، منحت الحقوق الحصرية لشركة الرياضة السعودية لبث البطولات الرئيسية للمنتخبات الوطنية والأندية في الاتحاد الآسيوي، ومن ضمنها التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 إلى جانب دوري أبطال آسيا في المملكة.

ولن يتم بث مباريات دوري أبطال آسيا على أي قناة تلفزيونية، سواء داخل أو خارج المملكة، على أن يتم ذلك في الربع الأخير من العام الحالي.

من جانبه، أكد غانم القحطاني، مدير عام القنوات الرياضية السعودية، عبر حسابه على ”تويتر“: ”مباريات دوري أبطال آسيا سيتم بثها عبر تطبيق GSA ولن يتم بثها عبر القنوات الرياضية السعودية الفضائية“.

للتوضيح :

مباريات دوري ابطال اسيا سيتم بثها عبر تطبيق GSA ولن يتم بثها عبر القنوات الرياضية السعودية الفضائية

تطبيق رابط https://t.co/7AW61uUUl8 https://t.co/PMD9JlYyJq — غانم القحطاني (@ganem_q) April 13, 2021

ولم تعلن أي قناة تلفزيونية عربية حصولها على حقوق بث دوري أبطال آسيا عبر شاشتها، بما في ذلك شبكة beIN SPORTS القطرية.

وقال الاتحاد الآسيوي إنه يمكن متابعة ”دوري أبطال آسيا من خلال القنوات الرسمية للاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي“.

وستبث شركة الرياضة السعودية جميع مسابقات الاتحاد الآسيوي مبدئياً من خلال منصتها للبث المباشر على الإنترنت GSA ذات التقنية والخدمات العالية، قبل أن تقوم بعرض المباريات عبر الشاشات قبل نهاية العام.

ولن تكتفي منصة GSA السعودية ببث بطولات كرة القدم الآسيوية فقط، لكنها تبث مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان وكأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي وبطولة ”أرامكو“ السعودية النسائية للغولف، وفورمولا-إي فضلا عن المباريات الدولية والودية للمنتخبات.

ويلتقي اليوم الوحدات الأردني مع النصر السعودي ضمن المجموعة الرابعة التي يلتقي فيها أيضا السد القطري مع فولاد خوزستان الإيراني، بينما يلعب الريان القطري مع جوا الهندي ضمن المجموعة الخامسة، والشارقة الإماراتي مع القوة الجوية العراقي ضمن المجموعة الثانية.