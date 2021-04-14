التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الوحدة ضد بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا

يخوض فريق الوحدة الإماراتي اختبارا صعبا أمام منافسه بيرسبوليس الإيراني في مواجهة مميزة ومثيرة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتستعرض ”إرم نيوز“ ملامح مواجهة بيرسبوليس ضد الوحدة، فإلى السطور الآتية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة السادسة والنصف، مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت الإمارات على ملعب ”جواهر لال نهرو“ بمدينة كوتشي الهندية.

وتذاع المباراة عبر تطبيق GSA LIVE بصوت المعلق فهد العنزي بعد الاتفاقية التي وقعها الاتحاد الآسيوي مع الشركة السعودية للرياضة المالكة للتطبيق، وسيبدأ البث بشكل رسمي عبر هذا التطبيق بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

🎥 المران الختامي استعداداً لمواجهة الغد ضد بيرسبوليس الايراني 💯🇱🇻#WHDFC pic.twitter.com/GuJWJBBYXy — AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) April 13, 2021

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان من قبل في 4 مناسبات عبر نسختي دوري أبطال آسيا عامي 2011 و2017.

وتعادل الفريقان في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا عام 2011 في إيران بهدف لكل منهما ثم فاز الوحدة في الإمارات بنتيجة 2-0 سجلهما سالم صالح ومحمد سعيد الشحي.

ونجح الفريق الإيراني في الفوز ذهابا وإيابا في نسخة 2017 بنتيجة 3-2 في الإمارات بعدما سجل وحيد أميري بجانب ثنائية مهدي طارمي، بينما سجل للوحدة إسماعيل مطر وخورخي فالديفيا.

وتفوق بيرسبوليس بنتيجة 4-2 في إيران في النسخة ذاتها بعدما سجل مهدي طارمي ”هاتريك“ كما أحرز سوروش رافعي هدفا بينما سجل للوحدة أحمد العكبري وسباستيان تيغالي.

🗣 ابرز ما صرح به المدير الفني الاول هينك تين كات واللاعب لي ميونغ في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة بيرسبوليس في دور المجموعات بدوري ابطال آسيا. #WHDFC pic.twitter.com/2NNHOM5sGc — AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) April 13, 2021

خبرة تين كات وطموح الوحدة

يملك الوحدة الطموح الكبير لتحقيق نتائج مميزة في النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا، خاصة أن الفريق يقوده المدرب الهولندي المخضرم هينك تين كات.

ويدرك الوحدة جيدا أهمية ضربة البداية في مشوار مرحلة المجموعات، خاصة أن المجموعة التي يلعب بها الفريق الإماراتي ليست سهلة وتضم الريان القطري وجوا الهندي.

وقال تين كات في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، إن فريقه يسعى لتحقيق عرض قوي أمام بيرسبوليس، وصيف آسيا وإحدى الفرق المرشحة للتأهل للدور النهائي.

وانتقد المدرب الهولندي بعض الأمور التنظيمية الخاصة بإقامة منافسات المجموعة في الهند، خاصة مواعيد التدريب مع ارتفاع درجة الحرارة وصيام اللاعبين.

ويفتقد الفريق الإماراتي خدمات طحنون الزعابي للإصابة، كما أن إسماعيل مطر قائد الفريق يعاني من عدم الجاهزية وقد لا يخوض المباراة أساسيا.

ومن المرجح أن يعتمد الوحدة على تشكيلة تضم الحارس محمد الشامسي وأمامه رباعي خط الدفاع لوكاس بيمينتا وفارس جمعة ومحمد برغش وأحمد راشد.

ويقود خط الوسط خميس إسماعيل ولي ميونغ جوو وخليل إبراهيم وعبد الله حمد مع ثنائي الهجوم عمر خربين وتيم ماتافز.

أسلحة بيرسبوليس

يعول الفريق الإيراني على قدراته المميزة كوصيف القارة ومن أهم الفرق التي قدمت مستويات رائعة في النسخة الماضية.

ويقود الفريق الإيراني المدرب يحيى جول محمدي، الذي راهن قبل اللقاء على طموح فريقه لتحقيق حلم التتويج هذا الموسم، مؤكدا في المؤتمر الصحفي أن الهند كانت شجاعة لاستضافة المجموعة بدوري الأبطال ولكن كان على الاتحاد الآسيوي ترتيب الأمور بشكل أفضل تنظيميا وصحيا.

وأشار إلى أن فريقه يملك قاعدة جماهيرية كبيرة متعطشة لتحقيق الانتصارات، موضحا أن لقاء الوحدة لن يكون سهلا على الإطلاق، خاصة أن الفريق الإماراتي قدم مستويات طيبة في الدور الإقصائي.

ويعتمد الفريق الإيراني على الأرجح على تشكيلة تضم الحارس الكرواتي حامد لاك وأمامه رباعي خط الدفاع سيد جلال حسيني وحسين كنعاني وسياماك نيماتي وسعيد آجاي.

ويقود خط الوسط أحمد نور الله وميلاد سارلاك ووحيد أميري اللاعب المخضرم مع إحسان بهلفان ومهدي ترابي مع المهاجم شهريار ماغنولو.

وقال أحمد عبدالحليم، مدرب الوحدة الإماراتي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة التي تجمع بين الوحدة وبيرسبوليس هي الأصعب للفريق الإماراتي هذا الموسم؛ لأن ضربة البداية دائما ما تكون مهمة والفوز بها سيكون رسالة قوية للمنافسين وبداية مميزة لمرحلة المجموعات.

وأشار إلى أن تواجد خربين سلاح مهم للغاية للوحدة خاصة مع احتمالية عدم البدء بالقائد إسماعيل مطر وهو لاعب مخضرم وموهوب ووجوده مهم في مثل هذه المباريات.