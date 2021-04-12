دوري أبطال آسيا.. استبعاد عموري وأحمد خليل من قائمة شباب الأهلي

استبعد نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي لاعبيه، عمر عبدالرحمن (عموري)، وأحمد خليل، من قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال آسيا 2021.

وأعلن شباب الأهلي دبي، الذي يدربه مهدي علي، قائمة الفريق للمشاركة في دوري أبطال آسيا، وخلت من اسمي عموري وأحمد خليل.

قائمة فريق شباب الأهلي النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا 2020/2021#دوري_أبطال_آسيا #شباب_الأهلي ❤️💚 pic.twitter.com/otzc0rldAj — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) April 12, 2021

وجاءت قائمة شباب الأهلي دبي على النحو التالي: ماجد ناصر، حسن حمزة، جمال إسماعيل، راشد سهيل، حمدان الكمالي، سالمين خميس، محمد مرزوق، يوسف جابر، وليد عباس، محمد جابر، عبدالعزيز هيكل، سعود عبدالرزاق، سعيد أحمد عبدالله، عبدالعزيز صنقور، يحيى الغساني، عبدالله عبدالرحمن، أحمد جميل، عبدالله النقبي، مروان الوطني، حارب سهيل، عبد خميس عيد، ماجد أحمد، أحمد الهاشمي، محمد جمعة، كارلوس إدواردو، فيديريكو كارتابيا، جلال الدين ماشاريبوف، إيغور جيسوس.

وأوقعت القرعة نادي شباب الأهلي دبي في المجموعة الثانية، مع الهلال السعودي، واستقلال دوشنبه الطاجكي، وأجمك الأوزبكي، حيث يستهل شباب الأهلي مشواره في البطولة، يوم الخميس 15 أبريل، بمواجهة استقلال دوشنبه.

وفي فبراير الماضي، أعلن شباب الأهلي تعاقده مع عموري في صفقة انتقال حر.