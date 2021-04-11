فيصل سيف يقود النصر أمام الوحدات في دوري أبطال آسيا.. فمن هو؟

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي النصر، اتفقت مع المدرب السعودي فيصل سيف، على قيادة الفريق خلال الفترة الحالية، لحين وصول البرازيلي مانو مينيز.

وكان النصر، أعلن يوم الجمعة، تعاقده مع المدير الفني البرازيلي مانو مينيز ليتولى مسؤولية تدريب الفريق خلفا للكرواتي ألين هورفات.

وجاء إعلان التعاقد مع مينيز بعد خسارة النصر أمام ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الـ25 للدوري السعودي للمحترفين.

وأوضحت صحيفة ”البلاد“، أن إدارة النصر اتفقت مع فيصل سيف على قيادة الفريق في أولى مواجهات النصر في دوري أبطال آسيا أمام الوحدات الأردني على ملعب ”مرسول بارك“، يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت أنه من المحتمل -أيضا- أن يقود المباراة الثانية أمام السد القطري، بسبب تأخر المدرب البرازيلي الجديد في الحضور، ومن ثم خضوعه للحجر الصحي.

كما أكد الإعلامي عبدالعزيز المريسل، المقرب من إدارة النصر، المعلومة ذاتها، مؤكدا أن فيصل سيف سيكون -أيضا- ضمن الجهاز الفني الجديد للنصر برفقة المدرب البرازيلي.

عبدالعزيز المريسل : فيصل سيف سيقود النصر في المباريات القادمة.

الحصاد الرياضي … pic.twitter.com/XfEWCOMk1U — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 11, 2021

من هو فيصل سيف؟

وتدرج فيصل سيف في الفئات السنية للنصر، وشارك في العديد من البطولات ومن أهمها كأس العالم للأندية في البرازيل.

وانتقل بعد ذلك لنادي الاتحاد في 2006، وحقق معه لقب كأس الملك، ثم انضم للفتح وأسهم في صعوده إلى دوري المحترفين، قبل أن يتوجه للتدريب وعمل مساعدا لفتحي الجبالي في الفتح، ومساعدا للمدرب أنغوس في فريق نجران، ومساعدا لعلي كميخ في الحزم، كما عمل مساعدا للمدرب كارينيو في فترة توليه تدريب النصر.

وانتقل للعمل -أيضا- كمدرب لأولمبي النصر ثم ناشئي الشباب.

وحصل فيصل سيف على الشهادة في التدريب من مركز الدراسات الدولية بالتعاون مع المعهد البريطاني السعودي لتدريب المستوى الأول والمتوسط، وحاصل على الشهادة الآسيويه ”أليسنز C“.

ويحتل النصر المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة بعد خوض 25 جولة، حقق خلالها 10 انتصارات و6 تعادلات وتلقى 9 هزائم.