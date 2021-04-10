فولاد يهزم العين برباعية وينضم إلى مجموعة النصر السعودي بدوري أبطال آسيا

سقط نادي العين الإماراتي أمام نظيره فولاد خوزستان الإيراني بنتيجة (0-4)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، ضمن ملحق دوري أبطال آسيا.

سجل الهدف الأول للفريق الإيراني صالح حرداني، من تصويبة قوية من داخل منطقة جزاء العين في الدقيقة 41.

اللاعب صالح حرداني يسجل الهدف الأول لفريق #فولاد في الدقيقة 41 من الشوط الأول#فولاد_العين#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/DpsJJ9efbQ — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 10, 2021

وأضاف الهدف الثاني شيمبا من رأسية أمام العين في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني.

شيمبا لاعب فولاد يسجل الهدف الثاني من رأسية أمام العين في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني#فولاد_العين#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/Fit4hpHYdn — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 10, 2021

وجاء الثالث في الدقيقة 58 عن طريق أياندا باتوسي.

باتوسي يضيف الهدف الثالث لفريق فولاد من هجمة سريعة أمام العين#فولاد_العين#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/7gCV69vOlN — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 10, 2021

وجاء الهدف الرابع لفولاد مع الدقيقة 87 عن طريق شيمبا.

بعد قطع الكرة من أمام شيوتاني..

شيمبا يسجل الهدف الرابع لـ #فولاد أمام العين في الدقيقة 87 من المباراة#فولاد_العين#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/lnLexCOWYr — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 10, 2021

بهذه النتيجة، انضم فولاد خوزستان إلى المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال آسيا، التي يستضيفها فريق النصر السعودي، التي تضم إلى جانبه فريقي السد القطري والوحدات الأردني.

ولا يمر العين بأفضل حالاته في الموسم الحالي بالدوري الإماراتي، إذ يتواجد الفريق حاليًا بالمركز السادس برصيد 37 نقطة، وأصبح مهددًا بفقدان فرصة إنهاء الموسم في أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.