رياضة

فولاد يهزم العين برباعية وينضم إلى مجموعة النصر السعودي بدوري أبطال آسيا
تاريخ النشر: 10 أبريل 2021 17:41 GMT
تاريخ التحديث: 10 أبريل 2021 18:00 GMT

فولاد يهزم العين برباعية وينضم إلى مجموعة النصر السعودي بدوري أبطال آسيا

سقط نادي العين الإماراتي أمام نظيره فولاد خوزستان الإيراني بنتيجة (0-4)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

سقط نادي العين الإماراتي أمام نظيره فولاد خوزستان الإيراني بنتيجة (0-4)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، ضمن ملحق دوري أبطال آسيا.

سجل الهدف الأول للفريق الإيراني صالح حرداني، من تصويبة قوية من داخل منطقة جزاء العين في الدقيقة 41.

وأضاف الهدف الثاني شيمبا من رأسية أمام العين في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني.

وجاء الثالث في الدقيقة 58 عن طريق أياندا باتوسي.

وجاء الهدف الرابع لفولاد مع الدقيقة 87 عن طريق شيمبا.

بهذه النتيجة، انضم فولاد خوزستان إلى المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال آسيا، التي يستضيفها فريق النصر السعودي، التي تضم إلى جانبه فريقي السد القطري والوحدات الأردني.

ولا يمر العين بأفضل حالاته في الموسم الحالي بالدوري الإماراتي، إذ يتواجد الفريق حاليًا بالمركز السادس برصيد 37 نقطة، وأصبح مهددًا بفقدان فرصة إنهاء الموسم في أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play